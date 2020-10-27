希腊新冠确诊病例逾3万例 政府发布租金下调新规

中新网10月26日电 综合希腊《中希时报》报道，当地时间25日，希腊国家公共卫生组织宣布，希腊过去24小时新增790例新冠确诊病例，其中10例为境外输入病例。目前全国累计确诊30782例，累计死亡574例。

据报道，为应对严峻的疫情，希腊政府在实施一系列新的限制措施的同时，也于日前就租金下调一系列问题作出了明确规定，其中包括不动产转租、租金预付、企业和住宅辅助场地租赁等。

比如说，如果租金在租期结束时缴纳或者缴纳间期超过一个月，可按比例减免应缴纳租金总额的40%，这一情况也适用于企业的必要辅助场地租赁。据称，必要辅助场地是指企业为了进行相关业务活动而不得不租赁的场地。

另据报道，疫情期间，希腊民众的购物习惯因封锁措施等发生较大转变，这迫使零售业加大对在线业务及配送服务的投资，如何控制成本已成为该行业各公司的重中之重。

研究称，希腊超市行业在2020年3月至9月期间，总支出已接近1亿欧元。(李颖、唐昊洋、李有佳、张维)