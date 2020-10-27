苏州吴中区首家综合为老服务中心升级亮相

10月23 日上午，苏州吴中区首家综合为老服务中心（以下简称“服务中心”）在吴中高新区落地运营，吴中区委副书记、区长李朝阳、普天信息技术有限公司副总裁、北京普天大健康科技发展有限公司董事长胡炜出席开业仪式并致辞。

据中心负责人介绍，吴中区于2019年获评工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会发布的第三批智慧健康养老应用试点示范基地。根据国家级项目的试点示范工作要求，吴中区充分运用互联网思维，高质量推动“以居家养老为基础，社区服务为依托、机构养老为支撑，医养相结合”的现代养老服务体系建设。围绕社区养老，吴中区以高新区作为试点，引入国家创新型高新技术骨干企业北京普天大健康科技发展有限公司，提供综合为老服务中心的设计规划、建设实施和服务运营等一体化的解决方案。

普天大健康结合吴中区养老实际情况，提出了“四位一体”的综合为老服务中心创新模式，即服务上提质增能、资源上跨界融合、配套上提档升级、管理上科技助力。

围绕中心的服务功能，在具备社区日间照料中心“六助”服务、文化娱乐和便民生活服务等基础上，重点突出了智慧康养服务和智能化应用场景示范，依托植入到社区的运动康复、心脑慢病管理干预、中医康复等综合性康养服务区和家庭适老化改造体验区、康复辅具租赁站等功能区，全方面、精准化、多元化地为社区老人提供家门口的养老服务。

在运营支撑上，高新区统筹各条线现有资源，突出为老、助残、卫健、社区治理等综合服务功能和整合社会资源的服务能力，依托信息化手段，积极探索“互联网+”在社会服务（为老服务）中的科技引领和深入应用，为社区居民提供便捷化的服务平台、智能化的服务体验，打造“十五分钟生活圈”。

同时，普天大健康结合吴中高新区在科技应用、示范引领方面的优势，将该项目纳入了多个国家项目和课题的应用示范基地，包括科技部现代服务业专项“健康养老跨界服务应用示范项目”承担单位示范基地、“国家百万减残工程”心脑健康微诊所等等，从产学研的高度，助力高新区的智慧养老和医养结合工作。

在未来，在吴中高新区综合为老服务中心的经验基础上，革命老区吴中区将针对全区养老服务资源分散、利用效率低的现状，对传统日间照料中心提档升级、提质增能、资源整合。每个镇（街道）打造2至3个600平方米以上的综合为老服务中心，通过社会化运营的方式，统筹为老服务资源，提供多元化养老服务，全面提升社区为老服务能力。