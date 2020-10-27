北京拟5年内实现医务社工全覆盖

北京市卫健委等6个部门最近立下了一个5年目标：到2025年，北京要实现医务社会工作在全市医疗机构全覆盖，专业医务社工的数量和质量都要满足社会需求。

北京市卫健委新闻发言人高小俊今天解释说，医务社工是从事医务社会工作的专业人才，他们不同于医务人员，主要工作是聚焦解决患者心理，或其他社会层面的问题；他们也不同于志愿者，是接受过专业训练，有专业价值理念和方法的全职工作人员。

在北京市卫健委、北京市人力社保局等6个部门近期出台的《关于发展医务社会工作的实施意见》中，医务社工的工作职责被定义为：对患者、家属，以及医务人员提供心理疏导和支持；评估患者需求，为经济困难患者申请医疗救助等；促进医患有效沟通和医疗信息传递，从患者心理和社会角度提出诊疗建议等。

高小俊介绍说，2019年，北京曾开展构建医务社工制度的可行性研究。研究认为，卫生健康领域引入医务社工，有利于改善医疗服务，强化人文关怀，促进医患沟通，构建和谐医患关系，也能促进医疗卫生服务体系从以疾病为中心到以健康为中心转变。近年来，一些医疗机构也引入了医务社工，发挥了作用，但总体来看，医务社工作为新型职业，还面临专业人才短缺，服务专业性有待提升，社会认知度不高等问题，迫切需要在制度层面予以支撑，以促进其专业化规范化发展。

首都儿科研究所党委书记刘中勋说，儿研所及其附属儿童医院从2017年就开始引入医务社工，协助患儿及家长解决因疾病导致的心理、社会问题。目前，该院已有专职医务社工3人，服务覆盖18个临床科室，每年服务患儿超过1万人次。

在他看来，医务社工对改进医疗服务，提升医院人文品质，构建和谐医患关系意义重大，但是缺乏相应的政策支撑，该实施意见的出台，将为医务社工的发展提供有利契机。

北京市委社会工委市民政局社会工作队伍建设处处长邢桂丽说，截至2019年年底，北京市社会工作专业人才总量达7.56万人，医务社会工作者也是北京市社工人才队伍建设的重要内容。

北京市还明确，今年将在部分综合性医院和儿科、精神卫生、肿瘤、康复等专科医院以及社区卫生服务中心试点开展医务社会工作。2022年，逐步在全市医疗卫生机构推进医务社会工作，医疗机构设立医务社会工作岗位。

（中青报·中青网记者 刘世昕）

来源：中国青年报