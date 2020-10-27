什么才是人间正道（望海楼）

何为人间正道？“和平发展、合作共赢才是人间正道。”10月23日，在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上，习近平总书记的讲话铿锵有力。

近代以来，饱受列强侵略、饱经战火蹂躏的中国人民，最为懂得战争的残酷、和平的宝贵。正因如此，再没有什么词语像“保家卫国”4个字一样，更能深刻揭示中国人民对抗美援朝战争的理解。志愿军战士们深知：身后就是祖国，为了祖国人民的和平，不能后退一步。十九万七千多名英雄儿女的牺牲，拼来了山河无恙、家国安宁。抗美援朝战争的胜利，抵御了帝国主义侵略扩张，捍卫了新中国安全，保卫了中国人民和平生活，稳定了朝鲜半岛局势，维护了亚洲和世界和平。

美军在朝鲜战场上的失败，用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。不过，霸权主义、冷战思维，从来不会自动消失——随着时代发展，它们在不断更新花样。当今世界，单边主义、保护主义、极端利己主义，讹诈、封锁、极限施压的方式，我行我素、唯我独尊的行径，霸权、霸道、霸凌的行径，仍像幽灵一样存在。它们时刻提醒着世人，维护世界和平和正义任重道远。

中华民族是爱好和平的民族，中国人民是爱好和平的人民。时光荏苒，中国维护和平发展的决心，始终没变。一方面，中国坚定不移走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展道路，无意跟任何国家打冷战热战。另一方面，倡导“和平发展、合作共赢”并非软弱。中国在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。中国决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。

在抗美援朝战争中，中国以战止战、以武止戈，用胜利赢得和平、赢得尊重。抗美援朝战争的胜利，将永远铭刻在中华民族的史册上，永远铭刻在人类和平、发展、进步的史册上。纪念这一胜利，就是要为维护世界和平与人类进步事业而奋斗。

这一纪念，也更为清晰地告诉世人：热爱和平的中国人民，不惹事也不怕事。无论任何人任何势力妄图把他们的意志强加给中国，我们都将勇敢面对、迎头痛击。

（作者为本报评论员）