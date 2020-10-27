为清零 赴青海 上高原 战虫癌

日前，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿，在今年疫情进入防控常态化后，第四次带队出发走进青海。

此行，他集结了中国医师协会包虫病防治联盟中来自北京、重庆、成都、新疆、军队系统的五路肝胆外科医师、麻醉医师、手术室护师，一同赴青，助力青海打赢脱贫攻坚战。而这次的支援尤具意义——“抢冬”推进青海省肝包虫病手术患者清零目标。

争取年底实现包虫病手术患者清零

今年，国家卫健委医政医管局面向21个省份下发文件，要求将包虫病清灭行动作为打赢脱贫攻坚战的重要内容。

8月3日，青海省重大疾病和地方病防治工作领导小组办公室召开全省包虫病手术患者清零行动启动仪式。青海省卫健委副主任王虎表示，要将包虫病手术患者清零作为全省重大民生问题，争取年底实现清零目标。

作为中国医师协会包虫病清灭行动工作委员会主任委员、清华大学医疗对口帮扶青海大学的领军专家，董家鸿表示，将继续全力、无偿地支援青海，与地方政府、医疗机构密切配合，助力青海清零工作取得突破。

为更好地协助青海工作，董家鸿提前选派了清华长庚肝胆胰中心副主任医师石军、宋继勇下沉到青海玉树、西宁，协助筹备此次“抢冬”会战。

为强化包虫病救治工作规范化，让患者得到更优质的医疗服务，中国医师协会携手青海大学附属医院，设立了“包虫病规范化诊疗示范病房”，并聘请清华长庚肝胆胰外科执行主任卢倩担任兼职主任。

9月14日晚，示范病房迎来了第一批25名肝包虫病患者。15日，第二批30余名患者也顺利入院。董家鸿、温浩、彭心宇、卢倩以及青海大学附属医院副院长樊海宁等专家一同走进包虫病病区开展查房，为患者进行手术评估。

顶着高原反应做了23例肝切除术

9月16日，本次援青的专家团队兵分三路，在西宁、玉树、果洛开展会诊和义诊手术。

董家鸿院士等人赶早班飞机前往玉树藏族自治州人民医院，刚进医疗区就被患者、医护人员团团围住，虽然下着雨，周边的牧民们早已在院内等候了。其中两个孩子引起了董家鸿的注意。16岁的保毛和13岁的多杰是亲姐弟，影像资料反馈的情况很糟糕，包虫已经侵蚀了其中一个孩子的命脉——肝门区域，他们需要到北京进行评估和治疗。望着年轻父亲渴望的眼神，董家鸿表示会协调医疗和经济上的资源，给予孩子全力的帮助。

紧锣密鼓的会诊后，援青的专家们分别在玉树人民医院、玉树八一医院开展义诊手术，顶着高原反应，为23位肝包虫病患者实施了精准肝切除术。

冬季即将来临，高原将进入最恶劣的高寒、缺氧时间。抢在冬天前，援青灭包虫的工作又往前迈了一大步。

包虫病流行趋势得到基本遏制

包虫病又称高原虫癌，是人兽共患寄生虫病，致死率高、复发性强，后期治愈难度大。而青海省是中国乃至世界包虫病流行最为严重的地区之一。

董家鸿指出，包虫病在青海牧区肆虐已久，且治疗难度大，严重危害着牧区人民的身体健康，是疫区群众因病致贫、返贫的最主要原因之一。有效防控包虫病，是实现疫区脱贫攻坚目标的重要保障。根据包虫病手术患者个体差异，做到“应术尽术”“应检尽检”“应治尽治”“应访尽访”，同时加强控制传染源、切断传播途径、保护易感人群，严控新发病例。

青海省卫健委副主任李秀忠表示，要强化犬驱虫、羊免疫、健康教育和无害化处理“四位一体”防治策略，支持临床重点学科发展，搭建多方技术指导平台，面向筛查确诊的包虫病患者，落实跟踪管理，确保药物治疗规范有序、手术治疗路径清晰。目前已经累计筛查体检500万人次，确诊患者1.7万名，手术治疗2370人次，免费药物治疗16022人次，平均患病率由2012年的0.63%下降至0.3%，流行趋势得到基本遏制。