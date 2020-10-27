志愿者服务发挥积极作用（患难见真情 共同抗疫情）

疫情防控期间，利比亚首都的黎波里活跃着这样一群年轻人：他们身着橘黄色服装，有的携带专业设备，为商店、餐厅、银行、医院等公共场所消毒；有的在街上向民众分发宣传册及口罩、手套等防疫物资，解答相关防疫问题；还有人带着大包小包的食物穿梭在大街小巷，为低收入者送去免费餐食；有医护从业背景的人则在街头为民众测量体温，初步判断病情，尽早发现感染者……

这些充满活力的年轻人来自利比亚的一个志愿团体“抗疫青年团”。今年3月起，“抗疫青年团”在社交媒体上发出号召，招募人员在疫情防控期间为民众提供志愿服务。25岁的阿里·杜尔曼毫不犹豫地报了名。他说，刚开始主要是向公众普及防疫知识，后来随着疫情防控的需要，为公共及私人场所消毒也成为他们的一项重要任务。据当地媒体报道，目前已经有超过500人加入这一志愿团体，活动范围由的黎波里扩展到其他6个城市。

在利比亚，持续动荡的局势给民众生活带来巨大影响，疫情使本已不堪重负的医疗卫生系统雪上加霜。除“抗疫青年团”外，利比亚各地的年轻人还成立了其他一些与抗疫相关的志愿组织，各自发挥着积极作用。在东部城市班加西，由当地年轻人发起的志愿者群体筹集资金，购买洗手液、消毒湿巾、消毒水等物资，分装成一个个蓝色“防疫包”，发放到民众手中。当地媒体指出，青年志愿者的努力帮助政府的防疫、抗疫措施进一步完善。

志愿者群体的出现让民众倍感温暖。“感谢你们的辛勤付出”“年轻人的榜样”“祝愿你们一切都好”……人们纷纷在网络上留言，表达真挚的感谢和祝福。

（本报开罗10月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 17 版）