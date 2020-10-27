【人物】百岁儿科医生张金哲

【故事】前不久，我国小儿外科创始人之一、国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院主任医师张金哲院士，迎来百岁生日。张院士出生于天津市宁河县，18岁考入当时的燕京大学医预系，将一生奉献给了我国小儿外科事业，至今仍是我国小儿外科领域的重要人物。在张金哲等专家的带领下，我国小儿外科从零起步，获得长足发展，并在国际小儿外科界拥有了话语权。

【点评】

“好的儿科大夫，必然是爱孩子的大夫。”张院士看门诊有自己的一套做法：接诊，患儿进来必起身相迎；手诊，必先洗手并搓热后再接触患儿皮肤；谈病情，用“三分钟艺术”告诉家长怎么回事、该怎么办；面对哭闹的孩子，也有变魔术的“绝活”。在患儿和家长眼中，他是德高望重的医学泰斗，更是亲切有爱、风趣幽默的“宝藏爷爷”。

行医，是爱的艺术。张金哲认为，做医生最大的医德，就是尽心尽力把病人的病治好，既要从治疗方面为患者着想，也要从预后、经济承受能力等方面为患儿和家长考虑，用最简单的方法、最便宜的药治好患者的病。张金哲曾在小儿外科设过一个“小基金”，那是他和其他医生用稿费和科研奖金聚积而成的，用来救助家境贫困的小患者。他还坚持20多年到天津的一家儿童医院义务出诊、查房、手术、讲课，没拿过一分钱。他说，“我支持的是儿童外科事业，要讲钱，谁也请不动我。”

“夫医者，非仁爱之士不可托也”。张金哲总是说，“没有奉献精神不可能成为一名好医生。”在很多医生身上，都可以看到这样的奉献精神。福建福清吉钓村，医生王锦萍用34年的时间，挑起了一座海岛上400多名居民的健康重担；在上海儿童医学中心，91岁的丁文祥医生跟“小小病人”打了一辈子交道，救治了无数个孩子。白衣天使，医者仁心，用担当与奉献守护着人们的健康，这样的职业值得尊敬，这样的精神应该传承。

张金哲的修身之道非常简单：“一生努力，两袖清风，三餐饱暖，四邻宽容。”其中，他最看重的是“一生努力”，努力做一个好人，努力做一个好医生。这是行医的朴素追求，也是千千万万医务工作者执仁心、行仁术的动人写照。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 05 版）