你添份力 我尽份心（民生观）

越来越多的人互相关心，社会风气就会愈加醇厚

一个人很容易被山水阻挡，一群人却能逢山修路、遇水架桥。

最近，社会各界齐心救助陕西女孩雷娇的故事，温暖了很多人。19岁的小雷与瘫痪的父亲相依为命。今年考上大学后，继续求学的经济压力和无人照顾父亲的困境，成了她面前的阻碍。得知这些情况后，帮扶干部为雷娇一家提供了一对一救助；爱心团体、热心人士，为她筹齐了上大学的学费；校方免费为其父亲提供教职工单身宿舍，并考虑给他安排力所能及的工作……大家接力传递爱心，终于解决了雷娇的后顾之忧。

众人拾柴火焰高。要想解决一个家庭的困难，仅仅依靠一两家单位或组织，有时很难完成。以雷娇家的情况为例，遇上的坎儿涉及生活的方方面面，教育、医疗、就业，都有短板。要补齐短板，需要各方合力。参与的单位和组织越多，你添份力，我尽份心，拿出的办法也就越全。能用的措施都用上，困难就能更彻底地解决。

大家一起来帮忙，客观上，还降低了做慈善的难度。好比一个人背重物，力气小的还背不动；大家都搭把手，轻轻松松就背起来。汇聚众人的力量，实现互助共济，好事才能做得更好。对每个参与者而言，都是举手之劳；而聚沙成塔，汇聚起来的力量却能帮上大忙。那首歌唱得好：“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间！”

众人参与，还可以把爱心行动变成一堂课。大家都在做好事，就会形成风气，可以激励更多人参与进来。雷娇现在也加入到慈善队伍中，为其他贫困学生献出爱心。还有不少学子选择到社区做义工照顾孤寡老人，去乡村当志愿者呵护留守儿童。爱心的种子早早就埋在他们的心里，自己有了能力，都愿意用恰当的方式，把曾经感受到的温暖，播撒给更多人。

爱心可以由一个人传递给另一个人。爱心接力没有上限，越来越多的人相互关心、相互扶持，社会风气就会愈加醇厚。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 12 版）