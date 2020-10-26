江苏阜宁县：吴卫华
吴卫华，男，汉，大专，群众，1971年11 月
工作单位：阜宁县阜城街道城西村卫生室，从事医生工作30 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
吴卫华医生已经从医30年了，早年在乡镇卫生院从事于临床工作，后到阜城街道城西卫生室工作，任站长。三十年来一直在工作岗位勤勤恳恳，任劳任怨，待病人热情负责。行医以来主要以儿科为主，擅长以直肠给药和穴位贴敷等绿色疗法治疗小儿常见疾病和多发病，尽量减少抗生素的应用，每天接诊患儿百余人，每天工作10余小时，对每一个患儿都耐心细致的给予治疗，力求做到让患者花最少的钱把病治好，深得患儿家长的信任和好评，每年都被上级单位授予先进个人称号。
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