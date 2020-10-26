洪连，男，汉族，中专，团员 ，1985.7.26

工作单位：镇西居委会卫生室,从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人经验丰富，热情对待每一个顾客，医学知识比较丰富。有医师资格证证书。解决疑难杂症。让患者解除疾苦。全心全意，热情为患者服务。在临床工作中，自己急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭情况是贫是富，社会地位是高是低，始终把患者生命安全放在第一位。对待每位病人都能做到认真检查，详细解说当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好讲解工作，不管工作多累，都坚持到最后一位患者走出诊室。

热爱学习，不断学习提高医疗技术水平，作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。在紧张的医患关系面前，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质。不断学习掌握沟通技巧，减少医疗纠纷的发生。积极参加公共卫生服务，不怕苦不怕累。提供医疗咨询，疾病预防，卫生保健等服务，真正的为患者送去健康，同时也锻炼了自己。依靠熟练的技术，良好的医德医风及高尚的思想品质，得到了群众的广泛好评。