江苏：卞其余
卞其余，男，汉，大学，党员， 1953 年 9 月
工作单位：卞其余诊所，从事医生工作 42年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
“我从事教师职业多年，经常对我的学生讲，医生职业最重要的是要有一份责任，诊治每一位患者都要以战战兢兢的态度对待。” 卞其余曾在东南大学医学院教学7年，后转调连云港中医药高等职业学校任教，任教期间，开起了诊所，边教书边看病。教师出身的卞其余，看重医术，更看重医德。
诊所前身为“连云港中医药高等职业学校医务室”，后被卞其余承包，2013年卞其余在校退休后，诊所搬迁并改名为“卞其余门诊”。诊所最初只有5个人，发展至今已有10个人，目前每天接诊量为30位左右。因为在儿科和骨科方面较有研究，所以儿童与中老年人患者居多。
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