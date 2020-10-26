健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛将在河北举行
为进一步推进中医药服务体系在新经济时代下创新发展、协同发展和健康发展，助力中医药传承创新发展和健康中国建设，由世界中医药学会联合会主办的“首届健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”将于2020年10月29日-10月31日在河北省石家庄市举行。
围绕“时代大变革·共创大未来”主题，大会将聚焦时代发展、中医药产业政策、市场趋势、学术研究、商业创新等热点，进行多层次的分享、交流。
大会主题论坛上，钟南山、张伯礼、高福、吴以岭、刘清泉等多位院士专家，将围绕可能到来的疫情风险献策畅言，教您如何应对“新冠+流感”双重挑战，科学生活，全面防范，保护自己和家人平安、康健。
除大会主题论坛外，本次大会还设置了南山-以岭肺络研究学术论坛、儿童流感循证研究学术论坛、医共体发展交流论坛、医药商业高峰论坛等平行论坛，涵盖学术、科普、行业发展等多个领域。
大会汇聚了两院院士、专家学者、相关企业负责人等，共同探讨健康中国下中医药产业的发展大势，将对中医药的创新发展、工商协同、健康科普等领域进行深度剖析，探索中医药在零售行业黄金发展机遇期下发展的新驱动，助力健康中国，服务人民健康。
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