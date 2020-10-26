枣庄两名驰援湖北的“95后”小伙被纳入医院正式编制

近日，枣庄市峄城区中医院破格将两名驰援湖北医护人员纳入备案制管理，在全市率先为驰援湖北人员解决编制问题。

据医院介绍，面对突如其来的新冠肺炎疫情，峄城区中医院重症医学科护士陈振、王雨主动请缨，作为山东省第十批援鄂医疗队员奔赴湖北省黄冈市黄梅县人民医院雷焱山应急病区参加抗击疫情驰援工作，展现了危机面前使命在肩、舍我其谁的家国情怀。峄城区委、区政府充分肯定两位同志在疫情防控和疾病救治期间的突出工作表现，经研究决定，同意两位同志成为枣庄市峄城区中医院备案制管理人员。

从前线归来，陈振、王雨两个“95后”小伙在结束隔离观察后立即返回工作岗位，继续发扬伟大抗疫精神，治病救人，默默奉献。

院方表示，他们危难面前勇于担当，不惧危险甘于奉献的精神深深地感染医院全体医护人员。为解除他们的后顾之忧，奖励其担当之举，医院领导向上级部门提出申请，成功将他们纳入备案制管理。

枣庄市峄城区中医院积极倡导全院医护人员发扬生命至上、大爱无疆，勇于担当、甘于奉献的精神，当好人民健康的守护者，同时也做好制度保障和物质保障，持续提升医疗服务，让医者暖心，让患者放心。