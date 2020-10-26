第五届中国中医美容大会暨2020中国整形美容协会中医美容分会年会召开

10月16日至20日，第五届中国中医美容大会暨2020中国整形美容协会中医美容分会年会线上召开，本次会议由中日友好医院和北京中医药大学东方医院联合承办。国医大师王琦院士、中国整形美容协会会长张斌、中日友好医院院长周军、北京中医药大学皮肤病研究所所长李元文、中国整形美容协会中医美容分会会长杨顶权、张丰川秘书长以及执委会成员等嘉宾出席开幕式。开幕式由中国整形美容协会中医美容分会秘书长张丰川主持。

杨顶权表示，中医美容是我国医疗美容产业的重要组成部分，具有鲜明的中医特色和中国文化基因。以中医理论和中国传统美学为指导，融合现代美容技术，已经成长为医疗美容的重要力量，为医美求医者提供健康美、自然美、和谐美和整体美。

王琦表示，现在美容问题已经上升到一个科学问题，体质与皮肤健康、皮肤美容和皮肤疾病密切相关。在未来从个体差异为切入点，定制个体化的美容方案，以中医思想为指导的现代中医美容是美容发展的新方向。

张斌希望能更好地宣传和推广中医美容，将最新的行业规范、最权威的研究成果、最前沿的技术带给大家，希望大家积极学习、参与。

周军表示，随着小康社会即将建成，人们对美的要求逐渐提高，满足不同层次需求是健康事业发展的方向。中医美容以其传统的审美观、辨证论治、内外兼修的理念，为求美者提供了传统自然的美容方法，其项目丰富、安全有效、健康自然、价格亲民，深受求美者欢迎。

李元文认为，中医美容不仅要求容颜美，还注重内在的健康中，医美容技术涵盖针灸、膏膜、中药外用和内服的等。中医美容为健康中国、美丽中国人做出重要的贡献。

本次会议共设13个学术论坛和10个临床专题，分别为养生延衰、注射美容、头皮健康管理、青委会、激光美容、中西医结合美容、医美互联网与自媒体、炎性皮肤病、色素病、皮肤附属器疾病、中药开发、美容技术、针灸/形体管理等。临床专题围绕与中医美容相关的新产品、新技术、新设备展开研讨和交流。