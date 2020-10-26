10月25日，第八届中医药服务大众高层论坛在京举办。中国医药物资协会专家顾问、名老中医专家委员会会长高思华主持会议。本次会议由中国医药物资协会主办、名老中医药专家委员会、中医药服务创新工作委员会、国医馆发展工作委员会、道地药材分会承办。

中国医药卫生文化协会会长、原国家卫生计生委副主任陈啸宏，中国科学院院士、中国中医科学院院长黄璐琦、国医大师晁恩祥、李佃贵，原国家中医药管理局副局长、世界中医药学会联合会创会副主席兼秘书长李振吉，原国家食品药品监督管理总局新药审评中心主任许嘉齐、名老中医翁维良以及中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良、智库首席专家、中国医药报社原社长方贤业、海外华人中医药论坛主席、世界中医药服务贸易联合会联席执行主席董志林、中国医药物资协会常务副会长高元坤、道地药材分会会长唐贤敏、副会长顿艳涛、高畅、基层医疗分会常务副会长兼秘书长王李珏等协会领导参与本次会议。

刘忠良表示，在抗击疫情、应对挑战的重大考验中，中医药的表现让世界叹服。人类健康，需要中医药，人类文明，需要崇敬中医中药的名医大师。我们为我国的中医药国医大师、名老中医而骄傲，为中华民族中医药的瑰宝而自豪。刘忠良指出，应对大变局，抓住新机遇，发展中医药，服务大健康，是协会谋划工作的基本出发点。

北京市中医药管理局副局长罗增刚简单介绍北京市在防治新冠肺炎疫情方面的工作情况。“充分发挥中医药的作用和优势，第一时间患者吃上中药，中医师要第一时间参与到防疫一线。还要发挥中医药在防治方面的优势、临床与科研一体化，同时搭建北京远程健康服务平台，建立了中医药服务网点。”罗增刚还提到北京正在积极推动中医药事业发展，充分发挥社会各界的力量，尤其是社会团体的优势作用，共同努力，传承精华、守正创新。

北京市卫生健康委基层卫生健康处处长禹震介绍了北京市中医药体系建设，他提出要普及中医药文化、提高老百姓的中医药文化素养，从而使百姓信任中医、扩展土壤；同时目前中医药资源有限，要做到守正创新，没有创新就没有发展。禹震希望能借助协会平台力量，多支持基层健康发展，只有这样，才能真正落实健康中国战略。

随后，黄璐琦以及首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长刘清泉、北京中医药大学东直门医院书记叶永安、中国中医科学院西苑医院副院长李浩等抗疫功臣分别作《充分发挥中医药在重大疫情防控中的作用，用中医药保护人民生命安全和身体健康》、《基于中医经典理论新型冠状病毒肺炎诊治的思考》、《新型冠状病毒疾病中医药全程救治》、《突发疫情 中医大有作为》主题演讲，向与会嘉宾代表介绍中医药抗疫经验、优势及碰到的难点问题。

黄璐琦谈到本次抗疫精神的五点体会：核心最重要、有党有依靠、人民真英雄、社会制度好、国家实力强。同时总结中医药在这次疫情中起到的作用：对患者开展分层干预、轻型、普通型患者中医药主导、危重型患者的中西医协同作用。康复作用、预防中优势作用、满足民众对传统医药的需求。

刘清泉从冠状病毒的分类出发，谈到如今全球研究进展、治疗现状与不足，深入浅出分析中医药在此次疫情中发挥出的重要力量。