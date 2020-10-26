10月23日，前海海关稽核查四科党支部“行走的党课”走进奥萨医药。

支部书记许汉枢在党课分享中指出，前海海关稽核查四科主要承担南山区海关注册企业的进口目的地检验和出口产地/组货地检验检疫和牵头统筹技贸措施等工作。作为规范落实南山进出口查检业务的执行者和服务南山属地企业复工复产的践行者，该科立足属地查检业务特点和科室业务实际，与企业同行，与时间赛跑，扎实做好属地查检工作，全力支持企业复工复产，持续擦亮支部“同心易企”党建品牌。

据前海海关稽核查四科负责人介绍，疫情期间，该科全面落实海关总署应对疫情影响、促进外贸稳增长10条措施和深圳海关支持企业复工复产30条措施，“一对一”对属地进出口企业开展政策宣讲、解疑答惑、问题采集，按照“一企一策”原则，为属地重点生产企业量身定制通关保障工作措施。包括为企业量身定制重点帮扶方案，对重点原材料做到“即到即检，高效验放”； 企业由境外转移回国的生产线落实“随需随检、快速验放”，助力企业转移国外先进生产线回国；创新落实智慧检验监管模式，对出口食品和出口水果落实“不见面查验”模式，助力粮油生产和水果出口上等系列措施，有效保障了港澳市场粮油的供应稳定。

奥萨医药党支部书记王玉指出，科技创新是一家企业发展的硬核实力，奥萨医药注重科研团队的建设，每一个科研工程、每一个创新产品都离不开团队的协作。在党建工作中奥萨医药形成了“党建与经营双轮驱动 ”“红色引擎”助推企业发展的新模式。随着老龄化社会的到来，心脑血管发病进入“爆发式”增长期，奥萨公司积极探索产业发展新模式，借助于粤港澳大湾区的对生物医药的布局，通过0级、I级预防、治疗和干预，产业布局形成闭环，实现经济效益和社会效益。