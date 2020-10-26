葛兰素史克与爱康集团签署合作备忘录 开展中老年人带状疱疹疾病预防教育
10月25日，葛兰素史克（GSK）和爱康集团正式签署合作备忘录，双方希望共同开展中老年人带状疱疹疾病预防教育。双方将讨论如何充分发挥各自在健康领域的专业优势，组织中老年人带状疱疹疾病教育、媒体宣传、中老年人带状疱疹疾病预防信息普及、企业社会责任项目等多种活动和方式，以期提升中老年人带状疱疹疾病预防意识，共同提升中老年人的健康水平。
葛兰素史克副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣（左）爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚（右）
专家介绍说，带状疱疹是由长期潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节内的水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的一种感染性皮肤病。除皮肤损害外，带状疱疹还会导致灼烧、电击、刀刺般疼痛，急性期疼痛可能更甚于分娩阵痛、脊椎损伤、类风湿关节炎、慢性癌痛等。带状疱疹治疗方法有限，接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段，可显著降低带状疱疹疾病负担。
复旦大学附属华山医院皮肤科主任徐金华指出：“带状疱疹的发病率和严重程度随年龄增长而增长，这在50 岁以后尤为明显，这与年龄增长相关的细胞免疫功能衰减有关，带状疱疹后神经痛是带状疱疹最常见的并发症。老年带状疱疹患者的疼痛更为常见且重度，更容易发生焦虑、睡眠障碍，严重影响老年人生活质量。”
针对此次合作， 葛兰素史克（GSK）副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣表示：“中老年人是感染性疾病发病风险高、疾病负担重的群体之一，我们将通过此次与爱康集团的合作，持续关注中老年人健康，向中老年人传递更多带状疱疹预防知识，提升其疾病预防意识，改善其生活质量，共同助力我国实现‘健康老龄化’。”
爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚也表示：“爱康集团一直致力于在疾病预防关口发挥更大价值和作用，在体检中心直接增设疫苗接种中心，为客户提供体检服务的同时提供疫苗接种服务。此次将与葛兰素史克携手提升中老年人带状疱疹疾病认知，通过疾病教育宣传、企业社会责任项目、明星公益视频等活动，致力于健康领域的合作共赢，让疾病预防从疫苗接种开始的理念更加深入人心，为早日实现‘健康中国2030’做出贡献。”
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn