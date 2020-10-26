葛兰素史克与爱康集团签署合作备忘录 开展中老年人带状疱疹疾病预防教育

10月25日，葛兰素史克（GSK）和爱康集团正式签署合作备忘录，双方希望共同开展中老年人带状疱疹疾病预防教育。双方将讨论如何充分发挥各自在健康领域的专业优势，组织中老年人带状疱疹疾病教育、媒体宣传、中老年人带状疱疹疾病预防信息普及、企业社会责任项目等多种活动和方式，以期提升中老年人带状疱疹疾病预防意识，共同提升中老年人的健康水平。

葛兰素史克副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣（左）爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚（右）

专家介绍说，带状疱疹是由长期潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节内的水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的一种感染性皮肤病。除皮肤损害外，带状疱疹还会导致灼烧、电击、刀刺般疼痛，急性期疼痛可能更甚于分娩阵痛、脊椎损伤、类风湿关节炎、慢性癌痛等。带状疱疹治疗方法有限，接种疫苗是预防带状疱疹的有效手段，可显著降低带状疱疹疾病负担。

复旦大学附属华山医院皮肤科主任徐金华指出：“带状疱疹的发病率和严重程度随年龄增长而增长，这在50 岁以后尤为明显，这与年龄增长相关的细胞免疫功能衰减有关，带状疱疹后神经痛是带状疱疹最常见的并发症。老年带状疱疹患者的疼痛更为常见且重度，更容易发生焦虑、睡眠障碍，严重影响老年人生活质量。”

针对此次合作， 葛兰素史克（GSK）副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣表示：“中老年人是感染性疾病发病风险高、疾病负担重的群体之一，我们将通过此次与爱康集团的合作，持续关注中老年人健康，向中老年人传递更多带状疱疹预防知识，提升其疾病预防意识，改善其生活质量，共同助力我国实现‘健康老龄化’。”

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚也表示：“爱康集团一直致力于在疾病预防关口发挥更大价值和作用，在体检中心直接增设疫苗接种中心，为客户提供体检服务的同时提供疫苗接种服务。此次将与葛兰素史克携手提升中老年人带状疱疹疾病认知，通过疾病教育宣传、企业社会责任项目、明星公益视频等活动，致力于健康领域的合作共赢，让疾病预防从疫苗接种开始的理念更加深入人心，为早日实现‘健康中国2030’做出贡献。”