海南重启发热门诊核酸检测

海南省卫生健康委近日印发通知，要求全省加强秋冬季医疗机构感染防控，加强预检分诊和发热门诊管理，对发热门诊患者一律进行核酸检测。

该省要求，强化收入院患者和探视、陪护等人员管理，原则上在患者收入院前应完成核酸检测。医疗机构要安排一定数量的病房作为隔离缓冲区，用于收治等待核酸检测结果的急诊入院患者和紧急入院的危重症患者、急需手术患者，并优先安排核酸检测，待排除新冠病毒感染后再转至常规病房进一步住院治疗。缓冲病房医务人员应当进行三级防护，降低潜在院内交叉感染风险。要加强探视和陪护人员管理，特别要加强对护工的管理。（记者刘泽林）