青海“县管乡用”县域医共体人员
日前，青海省卫生健康委、人力资源和社会保障厅、省委机构编制委员会办公室联合印发《关于建立县域医共体人员统筹使用机制的指导意见》的通知，按照“职能整合、专兼结合、一人多责”原则，在县域医共体内实行“县管乡用”的用人机制。
据悉，县域医共体由牵头医院负责，按照各成员单位核定的人员总量和岗位结构比例统一设置岗位方案，医共体内部实行人员统一管理、统一招聘、统一调配、统一培训；并按“退一减一”原则自然消化工勤技能岗位，腾出更多岗位用于临床一线及基层。牵头医院不得挤占乡镇卫生院中高级专业技术岗位，中高级专业技术岗位结构比例不得突破医院等级对应标准。
医共体根据功能定位、工作需要和岗位空缺情况，实施自主招聘。坚持重医德、重业绩、重能力的导向，充分体现不同专业、乡镇卫生院之间的岗位差异，向一线岗位、艰苦岗位倾斜，对于论文等要求不做硬性规定。同时，医共体在编在岗人员实行全员岗位管理、统筹调配使用，严格控制医共体分院医护人员往县级医院流动，医共体分院临床、口腔、中医等医学专业人员流动到县级医院的，需经过住院医师规范化培训并取得合格证书。（记者何君）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn