超七成患者愿选基层首诊

近日，第一期分级诊疗制度和医联体建设工作推进会在四川省成都市举行。会上，由国家卫生健康委卫生发展研究中心承担的全国分级诊疗制度和医联体建设第三方评估透露，截至2019年年底，85.9%的居民对实施分级诊疗表示满意，77.6%的受访患者在二三级医院就诊病情稳定后，愿意转往基层医疗卫生机构，73%的受访患者本人或其家人会选择基层医疗卫生机构进行首诊。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员赵锐介绍，评估发现，截至2019年年底，全国共组建城市医疗集团1659个，县域医疗共同体3627个，跨区域专科联盟3795个，面向边远贫困地区的远程医疗协作网3848个。88.8%的县域实现区域内二级以上医疗机构远程医疗网络全覆盖，贫困县县级医院实现远程医疗网络全覆盖。2019年，全国开展远程医疗服务2172.3万人次，“互联网+”信息平台建设稳步推进，远程医疗服务迅速发展。另外，医学检验、血液透析、医学影像、病理诊断、安宁疗护中心发展迅速，较2018年年末分别增长30.3%、40.4%、75%、14.3%和32.5%，区域医疗资源逐步整合共享。

会上，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王斐表示，同质化是医联体建设的重要目标和要求。医疗机构要想平衡发展，需要外部政策引导，包括薪酬和收费制度改革，激励不同医疗机构、专业和科室在整个医联体中发挥作用。

据悉，第二期、第三期分级诊疗制度和医联体建设工作推进会将于近期分别在湖南省长沙市和浙江省杭州市举行。（首席记者姚常房）