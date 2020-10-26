山西将“12320”办理情况纳入考核
崔志芳
近日，山西省卫生健康委召开政务服务热线投诉举报办理工作推进会。记者从会上获悉，该省将12320办理情况纳入年度目标责任考核。
据了解，山西省卫生健康委于2012年12月31日开通12320卫生服务热线，目前已与12345政务热线实行并行接听、统一管理、数据共享，承担的主要职责由受理群众咨询建议转为受理群众的投诉举报等工作。从2020年1月至今，12320卫生热线提供各类服务44.9万人次，电话办结率达99.2%，回访满意率达99.9%。
山西省卫生健康委副主任阴彦祥在会上说，该委将每月对各市、各单位12320卫生热线办理情况进行月通报，并纳入年度目标责任考核。对办结率低于95%、满意度低于80%的单位，要约谈负责人；对办结率低于90%、满意度低于70%的单位，要给予通报批评；对因推诿扯皮、敷衍塞责、弄虚作假等不担当不作为行为导致工单逾期未办结，引起严重后果的，移交相关部门，按管理权限追究相关责任人的责任。（记者崔志芳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn