山西将“12320”办理情况纳入考核

近日，山西省卫生健康委召开政务服务热线投诉举报办理工作推进会。记者从会上获悉，该省将12320办理情况纳入年度目标责任考核。

据了解，山西省卫生健康委于2012年12月31日开通12320卫生服务热线，目前已与12345政务热线实行并行接听、统一管理、数据共享，承担的主要职责由受理群众咨询建议转为受理群众的投诉举报等工作。从2020年1月至今，12320卫生热线提供各类服务44.9万人次，电话办结率达99.2%，回访满意率达99.9%。

山西省卫生健康委副主任阴彦祥在会上说，该委将每月对各市、各单位12320卫生热线办理情况进行月通报，并纳入年度目标责任考核。对办结率低于95%、满意度低于80%的单位，要约谈负责人；对办结率低于90%、满意度低于70%的单位，要给予通报批评；对因推诿扯皮、敷衍塞责、弄虚作假等不担当不作为行为导致工单逾期未办结，引起严重后果的，移交相关部门，按管理权限追究相关责任人的责任。（记者崔志芳）