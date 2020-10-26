肺腺癌侵袭转移机制被揭示

近日，中南大学湘雅医院胸外科、湖南省肺结节精确诊断与治疗工程研究中心研究团队在国际杂志《细胞死亡与分化》上刊发一项研究，指出钙和整联蛋白结合蛋白1（CIB1）的高表达与患者临床不良病理特征及预后呈正性相关。

CIB1是调节细胞粘附、迁移和分化的钙调蛋白的同源物，参与了多种肿瘤发生发展。课题组发现，CIB1作为膜蛋白在肺癌细胞系及肺癌组织中呈异常高表达，进一步研究发现该蛋白高表达与患者临床不良病理特征及预后呈正性相关。

体内外实验研究结果显示，该蛋白具有促进细胞的上皮—间质转化、迁移和转移；筛选到STIP1同源性和一种蛋白的相作蛋白，其可以促进该蛋白的泛素化降解并抑制肺腺癌的侵袭及转移能力。结果表明，针对该蛋白的泛素化修饰位点，促进癌蛋白CIB1的降解，有望成为肺癌治疗的新的靶点。 （特约记者严丽 通讯员刘元奇）