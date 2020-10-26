10月24日，2020中国研究型医院高峰论坛在北京国际会议中心召开。会上，中国研究型医院学会与高瓴签署战略合作框架协议，联合成立“生命科学转化基金”，一期规模10亿元人民币，重点关注中国研究型医院建设、医药器械领域原发创新，构建行业生态，支持中国本土医疗大健康企业走向世界。

10亿基金支持本土医疗大健康产业发展

高瓴创始人兼首席执行官张磊，高瓴联席首席投资官、合伙人易诺青表示，希望以今天签署战略协议为契机，加深与中国研究型医院学会的合作，构建“医产研金”四位一体研究创新平台，为中国研究人员、科学家、医生、大健康领域企业家提供绽放的舞台，帮助科研人员开展研究成果转化、帮助大健康领域企业穿越死亡谷、以满足患者未被满足的需求。

战略合作协议主要围绕研究型医院模式建设、国内外学术交流促进、研究型医疗人才培养及科技合作与成果转化四方面展开。中国研究型医院学会进行研究型医院顶层设计，高瓴全资控股的高博医疗集团以旗下实体医院作为试点单位，共同探索和实践研究型医院模式，为行业提供打造研究型医院范例与经验。

依托高瓴与高博医疗集团丰富的海内外顶尖医疗机构及创新药企业生态，双方将对接海内外优秀医药与创新企业资源，引入高质量的临床研究项目，提高临床试验设计水平和临床研究转化效率。高博医疗集团作为孵化器，通过探索研究型医院模式，将创新成果临床转化的模式落地。

各方充分发挥各自资源优势，加强合作与交流，加快推进中国研究型医院的建设与发展，加速创新技术的临床研究、应用和临床试验，共同推进科研成果转化与科技赋能，造福更多患者。

高瓴布局研究型医院

近年来，中国涌现出大量自主创新医药研发企业，创新药研发方面取得丰硕成果。值得关注的是，临床研究是医药创新产业的关键环节，对打造可持续发展的、具备国际竞争力的医药创新生态系统至关重要。

然而临床研究的发展已经落后于医药创新产业链其它环节，有行业专家分析认为，临床研究的能力和资源问题若得不到及时解决，将至少延缓中国创新药产业发展进程五到十年。独立的研究型医院成为医药创新产业发展的关键一环。

易诺青在8月份召开的高瓴HCare2020全球健康产业峰会上透露，高瓴正布局研究型医院。他表示，临床研究是验证药物在人体内安全性和有效性的唯一方法，也是新药研发过程中资金和时间投入最多的环节。然而，现实情况是有能力开展临床试验的机构数量仍然较少，且存在着产能不足、专家与床位等资源投入少、专业性不足、重视度不够等诸多痛点，临床研究资源供求不均衡。这是高瓴布局研究型医院的初衷。

3月25日，高瓴在北京昌平区开工建设高博研究型医院，这是继去年上海阿特蒙医院落成开院后，高瓴在研究型医院领域的最新布局。9月24日，高博昌平国际研究型医院成为北京自贸区首批入驻项目。

全生命周期、全价值链的医疗布局

生物医药和医疗健康一直是高瓴的重点战略投资方向。在创新药领域、医疗介入领域、CXO领域、医疗服务等多个领域都与布局、投资。多年来，高瓴通过灵活多样的投资方式，从创业投资和私募股权一级市场、定增市场布局到二级市场。通过投资、并购、合作不断打通医疗健康产业上下游生态，促进行业融合创新和共赢。高瓴创始人张磊曾表示，高瓴坚定看好医药和大健康产业，也具备充分的资本持续长期地投入，高瓴会用十年、二十年甚至更长时间深耕不辍。