“中国经济成绩单令人羡慕”

刘道伟作（新华社发）

日前，中国国家统计局公布数据显示，今年三季度GDP实现了4.9%的增速。总体看来，前三个季度稳步改善，前三季度GDP同比增长0.7%，成功实现由负转正。这份成绩单引起国际社会的关注与热议。各大外媒以及分析人士普遍认为，在新冠肺炎疫情给全球经济带来重创之际，中国一系列主要经济指标增速由负转正，表明中国经济复苏态势进一步明朗，这对全球而言是一个提振信心的利好消息。

“经济增长基础更广泛”

“中国经济被全世界羡慕了。”近日，美国有线电视新闻网（CNN）以此为题报道称，中国经济正向世界展示成功控制住新冠肺炎疫情的可能性。报道在谈及中国取得的相关经济数据时表示，与其他大多数大经济体正在进行的极其脆弱的复苏进程相比，中国的表现更为出色。

CNN引述凯投宏观高级经济学家朱利安·埃文斯·普里查德的分析指出，从第三季度中国经济更加快速复苏的态势来看，中国对投资拉动经济增长的依赖程度越来越低。该媒体转引摩根大通资产管理公司全球市场策略师朱超平的观点称，今年早些时候，由于部分封锁和隔离政策仍然存在，服务业复苏落后于其他行业，但最近的复苏预示着中国“经济增长的基础更为广泛”。

英国《金融时报》指出，中国第三季度GDP同比增长4.9%，远高于第二季度3.2%的增幅，这标志着中国经济从今年年初的历史性下滑转向大幅回升，中国展现出由国家支持的、工业繁荣推动的复苏扩大到消费领域的迹象。

不少外媒都注意到，中国第三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%，季度增速年内首次转正。

英国《卫报》刊文称，根据中国国家统计局的最新数据，9月份规模以上工业增加值增长6.9%，社会消费品零售总额增长3.3%，汽车销量增长12.8%。文章指出，中国消费者消费意愿已开始回升，10月份黄金周期间旅游业的强势复苏正印证了这一点。

路透社也认为，消费回暖推动中国经济复苏步伐加快。最近的指标表明，消费者活动正在好转。在旅游领域，9月份中国民航国内客流基本恢复到去年同期水平，这一迹象表明，尽管国际航线大部分仍处于关闭状态，但中国航空市场正接近全面复苏。此外，9月份汽车销量连续第6个月增长。

“中国创造的就业相当稳定，这确保了更多的消费。”英国广播公司网站援引专家观点称。中国近日公布的数据表明，中国经济继续以其他国家难以想象的速度增长。今年第二季度，中国经济已经开始反弹，增长率达到3.2%。中国经济的复苏步伐正在加快。

“中国将继续强劲前行”

作为全球主要经济体中的“一枝独秀”，中国经济稳步复苏的动力成为外媒关注讨论的焦点。

CNN认为，中国取得的经济成就得益于中国控制住了疫情。该媒体报道指出，中国严格的防疫和检测措施帮助其控制住新冠病毒。此外，中国拨款数千亿美元用于大型基础设施项目，以推动经济增长，央行也尽其所能。

彭博社认为，中国在疫情早期的积极遏制举措使其经济比其他任何国家都更快反弹。该社指出，中国公布的经济数据使市场确信中国的复苏已经步入正轨。

俄罗斯财政部高级研究员谢尔盖·萨文斯基指出，中国拥有14亿人口规模的内需市场，这是中国经济发展的有力保障。此外，中国还拥有稳定和发展经济所需要的多种因素，包括现代化的经济结构、充足的金融资源以及大量的人才储备等，因此有能力应对挑战。他还注意到，科研领域取得的成就为中国经济的长期发展提供了持续动力。根据国际专家的说法，未来几年，数字经济将占世界贸易的20%至25％。而中国在信息和通信技术等方面表现出色。

中国经济展现的强劲动力与十足韧性让国际社会普遍看好复苏前景。

路透社指出，中国三季度经济复苏态势进一步明朗，9月工业及消费增速双双升至年内高点、投资累计增速年内首次转正，都在印证经济仍在上行修复过程中。随着后续政策效应的不断显现，预计四季度GDP不改继续回暖势头。

西班牙《经济学家报》网站认为，一切迹象都表明，中国将以经济正增长的成绩结束2020年，并且不会进入技术性衰退。报道预测，中国可能将在2020年底实现2.5%至3%的正增长。到今年年底，中国经济甚至将比疫情之前更好，这将有助于进一步缩小中国与发达国家之间在一些方面的差距。

“中国将继续强劲前行。9月份的经济数据显示，该国经济复苏势头更加强劲，工业生产和零售数据尤其强劲。”CNN报道称，国际货币基金组织预测，2021年中国经济将增长8.2%，比美国和欧元区快得多。

“经验对他国非常重要”

对于世界各国来说，全球第二大经济体持续呈现的向好态势同样是一个振奋人心的消息。

彭博社引述经济分析人士的观点称，世界经济仍在试图摆脱大萧条以来最严重的滑坡，在此背景下，中国经济稳健复苏对于世界其他地区来说，是一个令人鼓舞和充满希望的信息，证明只要遏制疫情流行，经济就可以恢复。

谢尔盖·萨文斯基认为，作为世界经济增长的重要引擎，中国经济复苏将带来乘数效应，带动包括俄罗斯在内的其他国家经济恢复。他指出，中国在实现自身经济发展的同时坚持开放合作，为稳定世界经济作出重要贡献。今年前三季度，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%。目前，共建“一带一路”框架内的各项工作继续推进。此外，疫情防控期间，亚洲基础设施投资银行推出初始规模100亿美元的新冠肺炎危机恢复基金，支持成员应对疫情和恢复经济。

还有不少国际人士认为，中国经济复苏的经验将为其他国家提供重要借鉴。

在伊朗政治评论员纳迪利看来，疫情之下中国经济的成功复苏，既体现出中国经济的巨大韧性和活力，也为各国树立了榜样，全世界都应学习中国所做的一切。他指出，在今年一季度，中国政府和人民为了遏制疫情付出了巨大代价，而随着疫情逐步得到控制，中国经济得以迅速恢复。有的时候，做一些决策并不容易，需要牺牲很多来掌控局势以及遏制疫情，而在这之后，短期阵痛将会获得长时间的积极影响，这就是在中国切实发生的事。

土耳其海峡大学亚洲研究中心研究员阿尔泰·阿特勒也认为，面对疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，中国经验对世界其他国家非常重要。

纳迪利还认为，近段时间以来，单边主义、保护主义有所抬头。而中国的成功恰恰证明，多边主义有助于全球经济的复苏和发展，只有坚持开放与合作，才能实现互利共赢、协同发展。