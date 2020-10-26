把建设美丽中国的基础夯得更实更牢
山清水秀，花木葳蕤，空气怡人……在浙江宁波各地采访，良好生态环境给记者留下深刻印象。这种人与自然和谐共生的情景，既是大自然的厚爱，更是人们不懈努力的结果。
党的十九大报告提出：“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。”宁波作为经济较为发达的沿海城市，如何构建完善的环境治理体系，实现经济高质量发展和生态环境高水平保护双赢？这几年，当地经过探索，交出了效果明显的环境共治答卷。
求取“最大公约数”，画出环保“同心圆”。宁波从2017年年底开始，大力开展“生态环境议事厅”活动。环评费用高、耗时长的问题怎样解决？挥发性有机污染物的治理怎样加强？怎样形成环境监管新格局？怎样助力地处饮用水水源地的村庄实现可持续发展？……一个个让人挠头的生态环保难题，被摆在桌面上、晒到阳光下，各方一起想方设法破解。
生态环境议事厅，议出了全民积极行动、共护优美环境的良好局面，探出了加强和创新基层社会治理、打好污染防治攻坚战的一条路径。
习近平总书记在主持召开经济社会领域专家座谈会时强调，“生态环保任重道远”“要完善共建共治共享的社会治理制度，实现政府治理同社会调节、居民自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。”
逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。面对生态环保任重道远的形势，我们还需要进一步加强和创新基层生态环境治理，着力化解矛盾，解决难题，促进生态环境治理体系和治理能力现代化，把建设美丽中国的基础夯得更实更牢。
《 人民日报 》（ 2020年10月26日 18 版）
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