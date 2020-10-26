本报北京10月25日电 （记者沈小晓、荣翌）波士顿咨询公司近日在京发布《中国气候路径报告》。报告指出，中国从不同维度采取有效行动，通过发展可再生和清洁能源、清退低效产能、政策引导新能源车普及、新增绿色建筑面积等，积极落实减排责任。中国引领全球减排行动的作用举足轻重。

报告认为，在全球减排面临鸿沟、气候治理努力可能出现倒退的关键时刻，中国宣布努力争取2060年前实现碳中和，主动承担国际责任，对于推动各国采取更果断的行动、促进国际社会共同努力应对气候变化具有重要现实意义。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 03 版）