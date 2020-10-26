顺应新期待 改革不停步

共享发展是新时代我国实现高质量发展的重要一环。加快推进共享发展，不仅将使广大城乡居民分享发展红利，而且将显著增强我国应对当前复杂形势的底气和能力。

“十三五”时期，我国一方面加快推进经济转型升级，释放经济增长潜力，一方面坚持保障和改善民生，共享发展理念不断深入。数据显示，“十三五”以来，我国累计超过5000万农村贫困人口实现脱贫；截至2019年末，全国贫困人口下降到551万人，贫困发生率下降到0.6%。中华民族千百年来存在的绝对贫困问题即将历史性地得到解决，我们即将全面建成小康社会。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。实现高质量发展，既需要保持经济的持续增长，又需要让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。这就需要充分利用好14亿人口大国经济转型升级的巨大空间，在全面深化改革中进一步完善共享发展的体制机制，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局打下重要基础。

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，已经发生关系全局的历史性变化。谋划“十四五”时期发展，要贯彻以人民为中心的发展思想，坚持发展为了人民、发展成果由人民共享，努力在推动高质量发展过程中办好各项民生事业、补齐民生领域短板。

在新的起点上，我们要顺应人民新期待，拿出更多改革创新举措，把就业、教育、医疗、社保、住房、养老、食品安全、生态环境、社会治安等问题解决好，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。要把提高发展平衡性放在重要位置，不断推动公共资源向基层延伸，构建优质均衡的公共服务体系，建成全覆盖可持续的社会保障体系，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。

（作者为海南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、中国（海南）改革发展研究院院长，本报记者李心萍整理）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 02 版）