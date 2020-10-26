意大利新冠病例超50万 政府拟要求在全国实施宵禁

中新网10月25日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利紧急民防部24日报告新增确诊病例19644例，死亡151例。这是意大利连续第二天新增确诊逼近2万例，迄今全国累计确诊已超50万例。总理孔特表示，个别民众对防疫工作的不配合，已经成为导致疫情蔓延的“定时炸弹”，目前经济必须让位于民众的健康和生命安全。

疫情报告数据显示，在过去24小时，已有7个大区新增确诊病例超过1000例。面对疫情局势持续恶化，以及大批民众走上街头反封锁、反宵禁和反戴口罩的浪潮，政府收紧防疫措施的压力大增。孔特24日在主持政府工作会议时表示，预计未来几周情况将会变得非常复杂，政府必须继续采取强有力的措施有效遏制疫情蔓延。

孔特强调，面对当前严峻的疫情形势，一些大区政府实施宵禁和地区封锁实属无奈之举。尽管一些防疫措施较疫情暴发之初宽松很多，但依然引起了一些民众的强烈不满和反对。他表示理解民众心情，严厉的防疫措施将会切断一部分民众收入来源，使家庭困难民众的生活变得更加困难，这是政府亟待解决的问题。

孔特指出。政府有责任在做好防疫工作的同时，确保民众必要的生活来源，加快恢复经济步伐。但是，经济活动必须让位于民众的健康和生命安全。

当地时间24日晚8时30分，孔特再次举行记者会分析疫情形势，向公众解读了防疫政策和新防疫法令的相关要点，以及收紧防疫措施的必要性。他呼吁民众一定要恪守防疫规则，共同维护公共健康安全，预计政府将于25日祭出最新防疫法令。

据政府消息人士透露，新防疫法令规定，从10月26日18时起全国实施宵禁，并建议民众避免非必要的旅行，自觉实施自我隔离。宵禁期间，餐饮服务业营业时间为清晨5时至18时，周日及公共假期禁止营业，所有娱乐、文化和体育等公众场所暂停向公众开放，非工作、健康等特殊情况禁止民众外出。(博源)