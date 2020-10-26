世卫统计全球新冠确诊超4200万例 波兰总统确诊

中新社北京10月25日电 综合消息：全球疫情持续蔓延，据世界卫生组织统计数据，截至欧洲中部时间24日15时02分(北京时间21时02分)，全球确诊病例较前一日增加465322例，达到42055863例；死亡病例增加6572例，达到1141567例。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间25日6时24分，全球新冠确诊病例达42475550例，死亡病例为1147709例。

美洲：美中西部农村地区成为新的疫情“震中”

美国是全球疫情最严重的国家，截至北京时间25日6时24分，美国累计确诊病例达8567396例，死亡病例为224739例。美国中西部农村地区成为新的疫情“震中”。《纽约时报》消息称，农村地区的每百万人确诊病例数大幅超过城市地区。此外，进入秋冬以来，美国校园疫情不断恶化，《纽约时报》对全美1700多所大学的调查结果显示，截至当地时间22日，美国校园已出现超21.4万例确诊病例，至少75例死亡病例。

据巴西卫生部当地时间10月24日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例26979例，累计确诊5380635例；新增死亡病例432例，累计死亡病例156903例。

欧洲：波兰总统确诊多国新增确诊病例创新高

波兰总统发言人斯佩哈尔斯基24日通过社交媒体称，总统杜达确诊感染新冠肺炎，但目前感觉良好。波兰总统府办公厅主任什切尔斯基随后表示，总统府将根据防疫规定开展相关工作，可能会制定一份总统接触者名单。波兰总理曾于23日表示，波兰需要“果断”行动来对抗疫情，如果新冠肺炎确诊病例上升，可能需要“深度封锁”。

当地时间24日，法国单日新增新冠肺炎确诊病例超过4.5万例，再一次创下疫情暴发以来新高。这也是法国连续3天单日新增确诊病例突破4万例。法国官方累计确诊病例当天已经超过108万例，达1086497例。法国卫生部长维兰当天警告疫情还会继续恶化。

德国单日新增确诊感染新冠病毒人数再创新高。24日，德国新增确诊14714例，超过1.4万例。德国近3日单日新增确诊病例均保持超过一万例的高速增长。据德国“时代在线”实时数据显示，截至当地时间24日16时许，德国累计确诊422225人、治愈314018人、死亡10118人。当天，德国总理默克尔再度奉劝国民减少人际接触，尽可能待在自己家中。

亚洲：韩国单日新增病例连续两日回落至百例以下

据印度卫生部24日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至7814682例。在过去24小时内，印度新增确诊病例53370例；新增死亡病例650例，累计死亡117956例。

韩国中央防疫对策本部25日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增新冠肺炎确诊病例61例，累计确诊25836例。单日新增病例连续两天回落到两位数。但韩国养老设施、康复医院、亲友聚会相关的群聚性病例仍在不断增加，疫情形势不容乐观。

世界卫生组织援助叙利亚的一批抗疫医疗物资24日运抵大马士革国际机场，以帮助叙医疗机构抗击新冠疫情。这批援助物资共计8.8吨，包括治疗用药、检测试剂和医护人员防护用品等。叙利亚卫生部24日宣布，该国新增新冠确诊病例40例，累计确诊5359例，其中治愈1722例、死亡267例。

非洲：累计死亡病例超4万例

据非洲疾控中心网站统计数据，截至当地时间24日5时，非洲地区累计确诊新冠肺炎病例达1698738例，累计死亡病例超过4万例，达40961例，累计治愈1395171例。