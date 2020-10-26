国家卫健委：10月25日新增确诊病例20例 均为境外输入病例

人民网北京10月26日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，均为境外输入病例（上海11例，内蒙古2例，陕西2例，河北1例，山西1例，福建1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者944人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例255例（其中重症病例3例），现有疑似病例6例。累计确诊病例3248例，累计治愈出院病例2993例，无死亡病例。

截至10月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例265例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80911例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85810例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者851586人，尚在医学观察的密切接触者8317人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者161例（境外输入24例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察25例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者539例（境外输入400例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5891例。其中，香港特别行政区5295例（出院5047例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区550例（出院502例，死亡7例）。