新疆喀什：全员核酸检测 学校暂时停课至10月30日

人民网乌鲁木齐10月25日电 10月24日，新疆维吾尔自治区卫生健康委通报，24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。

该例无症状感染者，女，17岁，喀什地区疏附县站敏乡二村村民，10月24日，在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。目前，没有发热、咳嗽等症状。

疏附县社区禁止出入 喀什市核酸检测已采样超过30万人

当日，疏附县疫情防控指挥部立即启动应急响应，开展流行病学调查，目前对其密切接触人员已经全部实行隔离医学观察，并开展核酸检测，正在对该例无症状感染者曾经活动场所进行全面排查，有关信息将及时向社会公布。

据在疏附县工作的一位人士说，疏附县、疏勒县的社区已经禁止出入，居民已经开始进行核酸检测。

10月24日下午，新疆喀什市卫健委迅速组建核酸采样队伍，对所有喀什居民和目前在喀人员开展核酸检测采样。

据喀什市疫情防控指挥部消息，截至10月25日8时，核酸检测组到位602个，核酸已采样308207人，预计利用两天时间完成全民核酸检测。

中小学走读学生、幼儿园停课至10月30日

25日，喀什市融媒体中心发布消息：在全面核酸检测期间，为确保核酸检测效果，请市民做好以下几点：

1、请大家听从社区干部的引导，有序出门购买生活物资。

2、如果家里有危重病人、孕妇及婴幼儿需要就医，第一时间和社区联系。

3、为确保学生安全，各中小学走读学生、幼儿园暂时停课至10月30日，检测完成后及时复课。

4、全面核酸检测期间，各大商超正常营业，生活物资供应充足。

国家卫健委派工作组赴喀什指导疫情防控

10月25日，国家卫生健康委派出工作组，赴新疆喀什指导当地开展疫情防控工作。