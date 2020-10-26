新疆喀什：外地游客持7日内核酸检测阴性报告可离开

人民网乌鲁木齐10月25日电 记者从25日晚新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的喀什疫情新闻发布会上获悉：目前，喀什地区的航空、铁路、公路等交通道路全部正常畅通。外地来喀什人员不实行隔离，无需携带核酸报告，只需要落实戴口罩、测体温、扫健康码等措施即可。需要离开喀什的外地游客，只需持七日内有效核酸检测阴性报告，即可以正常离开喀什。

下一步，喀什将严格落实自治区党委和政府的部署，坚持生命至上、人民至上，分秒必争落实流调溯源、重点区域重点人员科学管控和核酸检测等工作，坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，加强关键部位、重要场所和重点人群精准防控，加强口岸卫生检疫、冷链食品监管和物流环节消杀，坚持秋冬季常态化防控和应急处置相结合，严格管控疫情风险，全力打好这场疫情防控战。