新疆通报10月24日公布的无症状感染者行动轨迹

人民网乌鲁木齐10月25日电 25日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会。新疆卫健委副主任顾莹苏通报了此次疫情的流调溯源情况。

详情如下：

2020年10月24日，喀什地区疏附县报告一例新冠病毒肺炎无症状感染者。该例无症状感染者，女，17岁，居住在疏附县站敏乡二村，在疏附县某制衣厂工作。家中有4口人，其一般住在工作单位，近期曾三次回家休息。第一次为9月15日—16日、第二次为9月28日—10月3日、第三次为10月17日—18日。一家4口人无外出史、手术史、无其他疾病史。今年以来，该感染者一直在疏附县，无外地旅居史，感染者检测阳性前16天内无确诊病例、疑似病例和发热病人接触史、无野生动物接触史。

其近期具体活动轨迹为：

9月15日工厂放假从喀什市粤丰家具城十字路口乘坐公交车到站敏路口下车，由其母亲骑电动车接回家中。

9月16日在家未外出。

9月17日乘坐母亲的电动车到制衣厂上班，期间未外出。

9月28日放假乘坐母亲的电动车回家，期间未外出。

10月3日乘坐母亲的电动车返回制衣厂。

10月17日下午18:00，其母亲骑电动车到制衣厂将其接回，路上没有停车，没有接触人。当晚到三村其父母所在的工厂宿舍，与父亲、母亲一起吃饭。

10月18日下午18:00，其与母亲一起去星期天巴扎，19:30到县城百家商城买衣服，21:00回制衣厂上班。

10月19日至23日在制衣厂工作未外出。

10月24日核酸检测结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者。目前，在定点医院接受隔离医学观察。患者无发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，经医院进一步CT检查无异常，IgM、IgG均为阴性。

10月24日下午，疾控部门对其所在的制衣厂共有831人进行核酸检测，结果均为阴性；对其密切接触者16人，密切接触者的密切接触者406人进行核酸检测，137人检测呈阳性，均与其父母所在的三村工厂相关联。经专家诊断，均为无症状感染者；其父母及哥哥核酸检测结果为阴性。对以上阳性检出者的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者已全部实行隔离医学观察。