新疆喀什新增137例无症状感染者 均与此前1例无症状感染者父母所在工厂相关联
人民网乌鲁木齐10月25日电 25日19时50分，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会通报了相关情况。
新疆维吾尔自治区卫健委副主任顾莹苏介绍：2020年10月24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。该例无症状感染者，女，17岁，喀什地区疏附县站敏乡二村村民，10月24日，在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。目前，没有发热、咳嗽等症状。
发现无症状感染者后，当地疫情防控指挥部立即对其密切接触者、密切接触者的密切接触者进行核酸检测，截至10月25日14时，137人呈阳性，均与其父母所在的三村工厂相关联。经专家诊断，均为无症状感染者。
疫情发生后，疏附县疫情防控指挥部立即启动应急响应机制。新疆维吾尔自治区党委第一时间就妥善处置疫情、确保各族群众身体健康和生命安全作出安排部署，并派出工作组、专家组赴喀什指导防控工作；喀什地区疫情防控工作指挥部立即启动一级响应，自治区、地区联合专家组迅速赶赴疏附县开展工作，相关部门全面开展疫情研判、流调、重点人群排查、核酸检测等工作。坚决坚持科学施策、精准防控，确保疫情不蔓延、不扩散。
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