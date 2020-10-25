菲仕兰爱育未来一周年总结交流会在京举办

10月24日上午，由全国妇联指导、中国妇女发展基金会和荷兰皇家菲仕兰联合发起的爱育未来项目一周年总结交流会在京举办。会上还举行了爱育未来项目第二年捐赠仪式。十届全国妇联副主席、书记处书记、中国妇女发展基金会理事长甄砚，中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷，荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超等领导嘉宾出席活动。

爱育未来项目一周年总结交流会在京召开

中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷（右）为荷兰皇家菲仕兰颁发捐赠证书

据了解，爱育未来项目于2019年11月启动，旨在提升家庭早期教育意识和育儿水平，满足家庭儿童早期教育需求，将科学的早期教育带给每一个家庭。目前，已在内蒙古巴林右旗、河北丰宁和涞源、广东惠州、云南石林的八个地区的城乡结合部或县乡基层社区建立了项目执行点。截至今年９月底，项目直接惠及近万人次。

“这是落实全国妇联家家幸福安康工程、发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用的具体举措。”中国妇女发展基金会理事长甄砚表示：“‘爱育未来’项目的实施积极推动了实施地区家庭早期教育服务水平的提升、科学理念的普及、社会氛围的营造和社会支持体系的构建。”

荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示，爱育未来项目为欠发达地区的家庭早期教育服务充实了力量，实现了从0到1的突破，改善了项目地区的家庭早期教育服务现状。未来，项目还将继续推进，不断提升活动和服务质量，优化项目效果，打造合力模式，为欠发达地区的家庭早期教育贡献力量，让更多家庭受益。