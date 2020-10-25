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北京无新增报告新冠肺炎确诊病例 市民应做好居家防护

2020年10月25日09:10 来源：北京日报客户端

10月24日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市16区无报告病例天数情况

地区

无报告病例天数

平谷区

无报告病例

延庆区

275

怀柔区

261

顺义区

259

密云区

256

石景山区

132

门头沟区

131

房山区

131

东城区

130

通州区

126

朝阳区

125

西城区

124

海淀区

121

大兴区

116

丰台区

111

昌平区

79

秋冬季是呼吸道传染病高发季，在疫情防控常态化形势下，市民朋友们应做好居家防护：一是做好体温计、口罩及消毒用品等防疫物资的储备。二是主动做好家庭成员的健康监测，建议早晚测量体温。三是家庭环境以清洁为主、预防性消毒为辅，及时清理室内垃圾。四是保持室内通风换气，室内温度适宜时，尽量采取开窗通风方式。家庭成员不共用毛巾，衣被等经常清洗晾晒。五是加强营养，科学饮食，适量运动，保障睡眠，保持良好心态，提高身体免疫力。六是注意个人卫生习惯，不随地吐痰。打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡，使用过的纸巾放入有盖的垃圾桶。七是及时做好手卫生。自室外返回、咳嗽手捂后、饭前便后、烹饪或准备食物前，应使用洗手液或肥皂用流动水洗手，或使用免洗手消毒剂消毒双手。

(责编：许晓华、李轶群)


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