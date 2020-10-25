北京无新增报告新冠肺炎确诊病例 市民应做好居家防护
10月24日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
全市16区无报告病例天数情况
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地区
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无报告病例天数
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平谷区
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无报告病例
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延庆区
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275
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怀柔区
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261
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顺义区
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259
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密云区
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256
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石景山区
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132
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门头沟区
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131
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房山区
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131
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东城区
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130
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通州区
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126
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朝阳区
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125
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西城区
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124
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海淀区
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121
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大兴区
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116
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丰台区
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111
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昌平区
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79
秋冬季是呼吸道传染病高发季，在疫情防控常态化形势下，市民朋友们应做好居家防护：一是做好体温计、口罩及消毒用品等防疫物资的储备。二是主动做好家庭成员的健康监测，建议早晚测量体温。三是家庭环境以清洁为主、预防性消毒为辅，及时清理室内垃圾。四是保持室内通风换气，室内温度适宜时，尽量采取开窗通风方式。家庭成员不共用毛巾，衣被等经常清洗晾晒。五是加强营养，科学饮食，适量运动，保障睡眠，保持良好心态，提高身体免疫力。六是注意个人卫生习惯，不随地吐痰。打喷嚏、咳嗽时用纸巾或肘臂遮挡，使用过的纸巾放入有盖的垃圾桶。七是及时做好手卫生。自室外返回、咳嗽手捂后、饭前便后、烹饪或准备食物前，应使用洗手液或肥皂用流动水洗手，或使用免洗手消毒剂消毒双手。
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