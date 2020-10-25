老人脾胃弱喝佛手粥
广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟
家中脾胃弱、胃口差、消化不良的老人，推荐喝佛手粳米粥。具体为：佛手干30克、粳米100克，一起煮粥，早晚服用。
中医认为，佛手味辛苦，性温，归肝、脾、肺经，能疏肝解郁、理气和中、燥湿化痰，可用于肝气郁结引起的胁痛、胸闷，肝胃不和、脾胃气滞导致的脘腹胀痛、嗳气、恶心、久咳痰多等。佛手营养丰富，其有效成分对痉挛有显著的解痉作用，还能扩张冠状动脉，辅助治疗胃病、呕吐、高血压、气管炎、哮喘等病症。此方用于老年胃弱、消化不良，有较好的效果。
但需注意，有心烦失眠、口燥咽干、盗汗遗精、两颧潮红、小便短黄、大便干结等阴虚火旺症状者，以及无气滞症状者慎服。▲
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