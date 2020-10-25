单日新增8万余 美国新冠病例创新高
新华社电 美国单日新增新冠确诊病例数量23日创下疫情暴发以来的最高纪录。
多家媒体和机构统计的疫情数据略有出入。美国《华盛顿邮报》数据显示，美国23日新增至少8.26万例新冠病例，打破7月17日76533例的最高纪录。而据路透社数据，美国23日新增84218例确诊病例，先前最高纪录则是7月16日的77299例。
专家提醒，美国新冠病例数量激增并非单纯由于病毒检测能力提升、每天检测数量增加。过去一周，美国多达38个州的住院病人数量飙升，西部和中西部地区的大量医院不堪负荷。
据《华盛顿邮报》数据，美国累计新冠确诊病例已超过830万例，累计死亡病例达到至少22.2万例。连日来，美国每天死亡病例数量超过1000例。
美国华盛顿大学健康指标与评估研究所警告说，除非美国采取更有效的疫情管控措施，否则到明年2月美国累计新冠死亡病例数量可能突破50万。
美国波士顿大学流行病学家埃莉诺·默里说：“此前，我们对病例激增的应对方式是抽调医务人员（增援重灾区）。但现在的情形是，美国各地的感染数量都在激增，到处缺医务人员，就无从抽调了。”
美国明尼苏达大学传染病研究和政策中心本周发布报告说，在美国医院治疗新冠病人常用的40种基本药品中，29种药品短缺严重，例如抗生素、丙泊酚和去甲肾上腺素。
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