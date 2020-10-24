胡大一：要为人民的健康工作70年

人民网北京10月24日电 10月24日，由人民网·人民健康、中国研究型医院学会共同主办的首届“人民好医生”大会在京举行。北京大学人民医院心内科主任医师胡大一教授荣获“2020年人民好医生·大医精诚典范”。

接受采访时，胡大一谈到，作为一名医生，他已经为人民的健康工作了50年。“接下来，我要向为人民健康工作60年这个新目标出发，并最终希望实现我母亲曾实践的目标，为人民健康工作70年。”

自1965年进入北京医学院医疗系后，胡大一就踏上了学医从医之路。他回忆起几十年来印象最深的两件事：一是前往河北、甘肃等地，在农村生产大队的合作医疗站、公社卫生院、县医院去当全科医生；二是回到北大医院后，在张孝谦等大医的言传身教下成长为一名大内科医生。“在我之后的下一代学生，没有真正目睹过这些人的风采，没有看到他们的高尚医德、医生情怀和精湛技艺，所以我还担负着一个传承和继往开来的责任。”胡大一说。

对于作为一名合格的医生所应具有的品质，胡大一给出了他的见解。“第一要会看病，第二要有互动随访。”他表示，问诊是看好病的开始，也是最重要的环节，而现在问诊的时间太短了。此外，没有一个医生能够手到病除、药到病好，只有通过随访与病人互动，才能知道用药是否合适。

最后，胡大一呼吁，医生还要从以治病为中心向以人民健康为中心转移，推动医疗模式的转换。“新时代的医生要弥合临床医学和预防医学公共卫生的裂痕，要做健康教育，践行健康生活方式，做健康的示范者。”胡大一说。