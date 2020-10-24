医联发起肿瘤患者院外互联网随访管理项目

10月23日-25日，第三届华夏肿瘤高峰论坛开幕，会上，由中国医疗保健国际交流促进会肝脏肿瘤分会、结直肠癌肿瘤分会等8家分会指导，中国领先的慢病管理平台医联发起的肿瘤患者院外互联网随访管理项目启动。该项目邀请肿瘤学界多位专家共同参与，加速肺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、神经内分泌肿瘤等5种常见高发肿瘤的患者院外互联网管理研究，多维度分析临床数据，最终形成肿瘤患者院外互联网随访管理专家共识，为通过互联网对肿瘤患者进行院外管理的规范化提供指引参照。

从左至右依次是：中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科毕新宇教授、医联执行总裁李悦、医联副总裁刘春梅、中国医学科学院肿瘤医院蔡建强副院长、胰胃外科赵东兵教授、肿瘤内科胡兴胜教授）

中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科赵宏表示：“未来，大量的肿瘤患者将带病生存，如何提升这些患者的生存质量，延长生存时间是当下医务工作者非常关心的问题。新冠疫情爆发以来，互联网医疗在满足肿瘤患者院外管理方面发挥了积极作用。期待通过肿瘤患者院外随访管理项目的开展，可以进一步提高肿瘤患者对治疗的依从性和康复效果。”

医联副总裁刘春梅表示：“对于肿瘤患者来说，除了要注意和减少对发病组织器官结构和功能的破坏，还要防范广泛且复杂的并发症。患者通过互联网的方式接受长期规范的院外随访管理，可以及时与自己的主诊医生及其团队进行沟通，接受治疗的同时，获得及时、专业的饮食营养、心理健康等指导，从而使自己的疾病得到有效可控制，从容应对治疗过程中的不良反应。未来，希望在各位专家的指导和帮助下，共同推动肿瘤患者院外管理规范化，也期待更多专家加入到我们的队伍中来，一起探索更多癌种的院外互联网随访管理路径。”

据悉，目前，医联已覆盖肿瘤、心脑血管、糖尿病、呼吸哮喘、慢性肾病、肝病、HIV、儿科、妇科、全科、中医、精神心理等多个病种学科领域，为患者提供治疗建议、治疗效果评价、电子处方、用药指导、心理辅导、生活方式干预等一系列有效、低价、可及的院外慢病管理服务，从而使患者的疾病得到有效控制或好转。