2020中国医院质量大会在南京召开

10月23日，由中国医院协会主办的2020中国医院质量大会在南京召开。大会以“坚持新发展理念 推进高质量发展”为主题，聚焦质量、安全、服务、绩效，从政策、机制、效能、创新四大维度系统研讨行业改革发展新理念、新举措。

2020中国医院质量大会开幕式

全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦，江苏省卫生健康委员会副主任、一级巡视员李少冬出席会议并讲话。中国工程院院士、中国工程院副院长、中国医院协会副会长王辰，中国工程院院士、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟通过视频连线的方式参与会议并做主题演讲。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红，中国医院协会副会长、北京医院原院长王建业，华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫，中国医院协会副会长、全国政协委员、提案委员会委员方来英等出席会议并做专题演讲。

刘谦在致辞中强调，在全球严峻复杂的疫情背景下，我国“外防输入、内防反弹”的任务依然艰巨，需要我们时刻绷紧疫情防控这根弦，慎终如始、再接再厉，持续抓好常态化疫情防控各项工作。同时，平战结合的新常态也时刻考验着新时期医院发展的底色和成色，需要我们按照“补短板、强弱项、堵漏洞”的要求，进一步深化体制机制改革，促进医院提质赋能增效，着力提升医院科学化、精细化管理，为人民群众提供更高质量的医疗服务。

李少冬在讲话中指出，此次会议邀请各家卫生健康委领导，众多的专家以及各级各类医院管理者，相关行业协会和医药管理者到会，共同分享新的医院质量管理先进经验，为大家搭建的开阔的视野，拓展思路的良好平台，希望参会的江苏省各位代表珍惜和利用好这一难得的学习机会，加强交流，增进合作，积极学习借鉴先进经验，不断提高我省医院质量管理水平。

开幕式上，中国医院协会和阿里巴巴集团正式签署全面合作框架协议。未来3年，双方将结合各自平台和资源，围绕远程继续医学教育与人才培训、医学科普与学术交流、基层医疗服务能力建设与医联体/医共体数字化建设、智慧医院与互联网+医疗服务等方面开展深入合作。

中国医院协会、蔡崇信公益基金会和阿里健康正式签约，全面启动“蔡崇信医护人才培养计划”。项目启动后，未来两年，将针对10家县域医院开展医护人才培养。

在信息发布环节，中国医院协会对外发布了《中国医院协会医院质量安全管理团体标准（第六批）》 《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南（2020）》 《中国医院协会药物临床试验机构管理专家库》 《中国医院发展报告（2008-2018）蓝皮书》 等重磅内容，旨在从不同维度加强行业自律、完善行业标准、保障患者安全、提升医疗质量。结合当前形势要求，协会还正式启动实施“中国医院协会医院感染防控管理评估工作”。

据了解，除10月23日开幕式和主论坛外，还开设了二十余场分论坛。众多大型医院管理者发表学术演讲，共同分享现代医院质量管理先进经验。来自全国各级医疗机构和研究机构的数百名专家围绕新时期医院治理体系与高质量发展、医疗机构公共卫生能力建设、医院质量评价与院感防控、医院标准化与精细化管理、医院绩效管理与DRG医保支付改革、医院信息化与智慧医疗等热点焦点议题展开深入研讨。