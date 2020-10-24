申长雨：国家知识产权局收到新冠疫苗相关专利申请163件
人民网北京10月24日电 “新冠疫情发生后，国家知识产权局收到新冠疫苗相关专利申请163件。”今天，在由中国研究型医院学会、中关村发展集团和人民网·人民健康联合主办的2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会上，国家知识产权局党组书记、局长申长雨说。
申长雨表示，在新冠疫苗相关专利中，按照传统技术路线分类，重组蛋白疫苗最多，其次是核酸疫苗、腺病毒载体疫苗、灭活疫苗以及流感病毒载体疫苗和不是传统技术路线的疫苗。
申长雨介绍，疫情发生后，国家知识产权局开发上线了专利防控信息共享平台，截止到9月底，平台的访问量累计达到26万人次，上万条专利信息被纳入全国统一政务服务平台；开辟了疫情防控专利商标和绿色通道，已对1501件专利申请、342件商标申请实施了优先审查；大力推进质押融资，解决企业复工复产融资难的问题，前三季度就专利商标质押融资达到1505亿元，同比增长40%。
申长雨说，今年疫情期间，国家知识产权局联合19家部委组织了知识产权健康中国为主题的全国知识产权宣传周活动，覆盖人群上亿人次。此外，还积极开展知识产权国际合作，促进全球抗疫的合作，践行人类卫生健康共同体的理念。
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