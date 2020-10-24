孙劲旅：我国约有5亿人患过敏性疾病或有过敏史
人民网北京10月24日电 “我国过敏性疾病的患病率高达30-40%，这意味着我国约有5亿人患有过敏性疾病，或有过敏性疾病患病史。”今天，由中国研究型医院学会、中关村发展集团和人民网·人民健康联合主办的2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会上，中国研究型医院学会过敏医学专业委员会主任委员、北京协和医院变态（过敏）反应科主任医师孙劲旅说。
会上，由孙劲旅领衔的中国研究型医院学会过敏医学专业委员会团队获得了“2020年人民好医生·优秀专家团队”称号。孙劲旅发表获奖感言称，中国研究型医院学会过敏医学专业委员会团队在线下进行科普的同时，也不断进行线上教育，让专业的医生、护士和患者都能有所收获。
孙劲旅希望，广大的医务工作者能重视过敏医学，关注过敏医学，为过敏医学做更多更大的贡献。
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