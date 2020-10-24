陈元：以人民健康为中心，以满足多元化需求为目标发展健康事业

人民网北京10月24日电 “面对新的复杂形势，中国研究型医院学会要发扬成绩、应对挑战，加强中西医有机结合，加强生物医学大数据建设，加强学会自身建设。”在24日举办的2020中国研究型医院高峰论坛上，第十二届全国政协副主席陈元在贺词中指出，学会要进一步发挥国家队作用，大力推进全面实行健康中国的伟大目标。

陈元表示，医学医疗和防疫关乎人类的健康与发展，党和国家对此高度重视。中国研究型医院学会云集大批医学精英，广泛开展科学研究和学术交流，先后为国家卫生体制改革、发展规划和新技术诊断规范提出了很多建议，是政府的重要智库、行业的重要智囊、社会的重要智力。

陈元强调，健康中国建设是一项复杂的系统工程。随着生活水平的提高与健康观念的增强，人民群众对于健康产品、健康服务的需求持续增长，并呈现出多层次、多元化、个性化的特征。发展健康事业和产业就是要以人民健康为中心，以满足多元化健康需求为目标，调动发挥各方面的积极性，合理使用各方面的资源，为群众提供更加多元、安全、高质量的健康产品和医疗服务，实现人人享有健康。

最后，陈元指出，此次论坛以创新实践、融合发展为主题，是一次学习、交流的学术盛会，希望广大卫生健康工作者不忘初心、精专其术、再接再励，为把我国早日建成健康强国作出新的、更大的贡献。