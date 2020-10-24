何振喜：描绘符合我国国情的研究型医院建设蓝图
人民网北京10月24日电 “今年是我们经受新冠疫情重大考验的一年，研究型医院及其广大医务工作者为赢得抗击疫情阶段性胜利发挥了重要作用。”今天，在2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会上，中国研究型医院学会会长何振喜表示，今年这场重大突发公共卫生事件，给研究型医院建设发展提出了新的时代课题。
为进一步推进研究型医院建设，促进我国卫生与健康事业创新发展，由中国研究型医院学会、中关村发展集团、人民网·人民健康联合主办的2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会24日在京召开。
何振喜在会上谈到，面对新时代的挑战与机遇，我们要全面总结研究型医院建设的理论探索和实践成果，梳理具有可借鉴、可复制的研究型医院建设经验；要结合国内外医学科学发展的前沿方向、新冠疫情带来的重大时代课题、国内医疗卫生改革的总体任务和要求等，进一步清晰定位研究型医院建设在推进人类健康共同体建设和国家医学科技创新体系中的地位作用；要结合当前我国各地研究型医院、研究型病房、研究型人才队伍建设的良好势头和现实需求，描绘符合我国国情的研究型医院建设蓝图，探寻研究型医院建设的主要路径、模式、机制，在更高的起点上推进研究性医院的理论探索和实践创新，为健康中国战略、为全球公共卫生安全做出更大贡献。
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