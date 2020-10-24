2020中国研究型医院高峰论坛在京举行

人民网北京10月24日电 为进一步推动研究型医院建设，促进我国卫生与健康事业创新发展，10月24日，由中国研究型医院学会、中关村发展集团和人民网·人民健康联合主办的2020中国研究型医院高峰论坛在京举行。

全国政协副主席李斌为论坛作出批示、第十二届全国政协副主席陈元、原国家卫生部部长张文康向论坛召开致贺。国务院国有资产监督管理委员会副主任、中华全国总工会副主席翁杰明，国家知识产权局党组书记、局长申长雨，海南省委原书记卫留成，全国政协常委、原国家市场监督管理总局副局长马正其，研究型医院建设主要倡导者秦银河，原卫生部副部长、中国医院协会名誉会长曹荣桂，原国家食品药品监督管理总局副局长、国务院国有重点大型企业监事会原主席刘怡，原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、河南省原副省长张大卫，中国企业联合会副会长、安徽省原副省长黄海嵩，人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，北京市政府副秘书长刘印春，中关村发展集团股份有限公司总经理宣鸿，北京大学常务副校长、中国科学院院士詹启敏等相关领域领导、专家、企业家参加了论坛大会。

全国政协副主席李斌在批示中指出，中国研究型医院学会坚持守正创新、积极作为，充分发挥资源整合、搭建平台、桥梁纽带、服务管理作用，在总结交流研究型医院建设经验、加强专业人才培养、推动科研成果转化、组织动员防控疫情等方面扎实工作，取得良好成效。希望学会不断丰富我国研究型医院理论发展和实践探索，为实施健康中国战略做出更大贡献。

第十二届全国政协副主席陈元在贺词中表示，中国研究型医院学会云集了大批医学精英，聚集了数百家知名医院会员，是一支很有影响的国家学术团体。自成立以来，学会广泛开展科学研究和学术交流，先后为国家卫生体制改革、发展规划和新技术诊断规范提出了很多建议，是政府的重要智库，行业的重要智囊，社会的重要智力。

研究型医院建设主要倡导者秦银河教授以《研究型医院的实践思考》为题作了论坛主旨报告。他认为，新时代研究型医院创建要坚持以人民为中心发展思想，以疑难危重病诊治为第一要务，以科技创新为第一动力，以优秀人才为第一资源，以成果转化为第一路径。要突出政治强院、大力强化研究型医院党的领导体系；要突出科技强院，系统构建研究型医院科技创新体系；要突出人才强院，全面完善研究型医院人才建设体系；要突出平台强院，着力打造研究型医院先进支撑体系。研究型医院要以疑难病、罕见病、重大疾病诊治为牵引，全面运用大数据医学科研范式，构建临床医生与多学科人才有机组合的新型研发组织，完善多主体多方向多路径多渠道融合创新模式，深刻引导医院创新态势由分散分割向融入世界、融入社会、融入产业转变”。强调要高度重视医学科研设施建设，尤其是在现代生命科学层面取得整体性、革命性、颠覆性、突破性重大医学成果，需要拥有海量样本数据资源、强大融合创新能力和先进医学研究平台。应着力建设临床研究型医学科技平台、导向型产业技术平台、数据密集型基础支撑平台，为医学科技创新转化提供现代化有力支撑。

中国研究型医院学会会长何振喜介绍，本届论坛设1个主论坛、28个分论坛，以“实践创新与融合发展”为主题，全面总结16年研究型医院理论探索和实践成果，提炼概括具有可借鉴可复制的研究型医院建设经验。根据国内外医学科学发展前沿方向，特别是新冠疫情带来的重大时代课题，根据健康中国战略和医疗卫生改革的总体任务要求，进一步清晰定位研究型医院建设，在推进人类健康共同体建设和国家医学科学创新体系中的地位作用；结合当前我国各地建设研究型医院、研究型病房、培养研究型人才的良好势头和现实需求，描绘符合我国国情的研究型医院建设蓝图，回答研究型医院建设的主要路径、模式、机制等，在更高的起点上推进研究型医院的理论探索和实践创新，为健康中国战略、为全球公共卫生安全做出更大贡献。

中关村发展集团总经理宣鸿表示，中关村发展集团将继续巩固与中国研究型医院学会的合作，整合优质的临床资源、专业的孵化基地、权威宣传平台，形成优势资源互补，共建共享，打造政产学研用一体化创新转化平台。不断将研究型医院理论研究成果推向新的高度、做出更高水平。

论坛大会上，申长雨、金小桃、詹启敏分别围绕“新冠肺炎疫情视角下的医药行业创新与知识产权保护”，“疫情启示和智慧健康医疗的创新融合发展的意义和作用”，“科技创新是一流医院建设发展必由之路”等主题做了现场报告。

大会期间，中国研究型医院学会分别与《科学》杂志、飞利浦公司、高瓴资本集团、北京高博医院管理有限公司签订了战略合作协议。为医学科技创新取得突出成就的专家颁发了“2020年度中国研究型医院学会医学科技奖”。