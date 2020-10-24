欧洲面临第二波疫情挑战

10月22日，捷克首都布拉格一条商业街的店铺关门歇业。由于近期疫情显著反弹，捷克政府宣布从22日起大部分商铺歇业并限制居民非必要出行。新华社发

10月22日，在爱尔兰首都都柏林，一名男子从一家只能提供外卖服务的咖啡馆前经过。爱尔兰政府19日晚决定将全国疫情响应机制调至最高级5级，大多数非必要的零售店重新关闭。新华社发

【全球抗疫进行时·记者连线】

随着秋冬季节来临，欧洲多国新冠肺炎疫情单日新增病例创下3月份以来的新高。截至10月18日，欧洲新冠肺炎死亡人数已经超过25万人，正面临第二波新冠肺炎疫情的严峻挑战。

目前，欧洲疾病预防控制中心每天都会公布“14天发病率”的相关数据，即欧洲各国在过去14天每10万名居民的平均确诊人数，以此来衡量各国疫情的严重程度。数据显示，各国疫情整体日趋严重，同时又表现出一定差异性。根据相关数据，目前疫情状况尚可的为北欧地区：瑞典的14天发病率为85.3，芬兰为52.3，挪威为37.3，而发病率最低的国家爱沙尼亚为35.6。相比之下，欧洲其他大部分国家疫情状况堪忧，部分国家甚至面临失控态势：捷克的14天发病率为858.6，创下目前欧洲国家的最高纪录；紧随其后的是比利时，发病率为756.9。此外，比利时的累计死亡病例已达到10327例，这使得比利时成为欧洲国家中死亡比例最高的国家之一，该国卫生部长范登布鲁克称比利时“正在面临一场海啸”。而进入夏季以来疫情控制情况相对较好的奥地利、意大利等国发病率也相继突破了100大关。

“群体免疫”宣告失败

面对上述局面，世界卫生组织10月16日警告，欧洲疫情“令人极为关切”。世卫欧洲区办事处主任汉斯·克鲁格在丹麦哥本哈根举行的记者会上建议各国加强防疫措施。

疫情初期坚持“群体免疫”政策的瑞典近日正式承认该政策的失败。瑞典首席传染病学家安德斯·泰格内尔曾是“群体免疫”的坚定支持者，他认为在实现“群体免疫”目标的过程中，必然需要付出一定代价。然而，在“群体免疫”政策下，瑞典尽管感染人数相对较低，但平均每10万人死亡数却高达58人，而其邻国芬兰的这一数据则仅为6人。面对这种局面，泰格内尔于上周承认“目前实现免疫的人数远远不够”。与此同时，瑞典正式出台了区域性防疫政策，限制民众前往购物中心、博物馆、图书馆等人群密集场所或参加音乐会、体育比赛等，这相当于宣告“群体免疫”政策的失败。

就在前天，爱尔兰成为第二波疫情暴发后首个宣告“封城”的欧洲国家。爱尔兰政府宣布，从10月22日起封城6周，直到12月初；封城期间，酒吧、餐厅等只允许经营外卖业务，禁止室内私人聚会，所有单位应尽可能居家办公，婚礼和葬礼的人数也受到严格限制。此前，爱尔兰北部部分地区每10万人发病率已高达820例。爱尔兰首相马丁称，“封城”是未雨绸缪，意在让民众今年能过一个正常的圣诞节。除了爱尔兰，部分欧洲国家也采取了区域性的封闭措施，比如德国著名旅游景点国王湖所在的巴伐利亚州贝希特斯加登县近日宣布封城两周。

除了上述国家，欧洲其他国家也陆续采取了一系列防疫政策，尽力避免二次封城。在比利时，所有餐馆、咖啡馆关闭4周，宵禁从午夜持续到凌晨5点，聚会人数最多4人。在意大利，餐馆零点之前必须关闭，所有公共场所晚上9点前必须关闭，避免人群聚集。斯洛文尼亚不仅21点至6点实行宵禁，还暂停公民国外旅行。波兰则面临医院超负荷运转的情况，不得已将国家体育馆临时改造成了方舱医院。

疫情走势见仁见智

对于本轮疫情，欧洲社会各界进行了深入的讨论和分析。奥地利社会学家塔施维尔在当地媒体撰文称，秋冬季节气温降低，本来就有利于病毒传播，而研究还表明，紫外线越弱越有利于病毒生存，加上人们活动范围逐渐由室外转移到室内，多重因素共同促成了今年欧洲的第二波疫情。由于现在检测能力提高，从每日确诊数字看，第二波疫情似乎比年初更加严重，但目前的死亡率却远低于年初。其中也有多种原因，例如现在确诊人员中年轻人居多，且治疗能力和医院承载能力均有所提升。但塔施维尔也指出，病人从确诊到死亡往往需要持续一段时间，因此他预测未来死亡数字还将有一定上升。

欧洲疫情的未来走势则是一个见仁见智的问题。世卫欧洲区办事处主任汉斯·克鲁格预测，因各国都有所准备，本轮疫情将不会呈现大暴发的趋势，但或许会持续较长时间，在理想的状况下死亡人数也将得到有效控制：根据预测，到2021年2月，通过佩戴口罩等防护措施，仅欧洲地区就可以减少281000个死亡病例。而奥总理库尔茨则对疫情状况表示乐观，他表示，鉴于疫苗、药物等研发进度快于预期，2021年夏天民众生活就能恢复常态。

疫情考验欧元区经济

据英国《金融时报》10月18日报道，欧洲疫情二次暴发正引发对经济“双底衰退”的担忧。“双底衰退”又称“W型衰退”，指在全球经济已经触底逐渐回升时，经济复苏可能失去动能，在不久的将来会再一次触底。报道称，虽然本月底公布的第三季度数据预计将显示欧元区国内生产总值实现创纪录增长，但越来越多的经济学家已经将第四季度预测下调至负数区间。位于德国曼海姆的欧洲经济研究院公布的数据显示，今年9月德国经济景气指数还曾达到近20年来最高的77.4点，但进入10月以后这项数据骤降至56.1点。无独有偶，法国国家统计与经济研究所日前也将法国第四季度经济增长预测从1%下调至0。德法两国是欧洲经济的两大引擎，其增长乏力必将对欧元区经济产生连带影响。

欧洲央行行长拉加德本月15日表示，第二波疫情正在冲击欧洲，目前应该确保所有可用的政策工具都能通过正确的方式用来应对不利的环境，可以看到许多成员国提交预算时都在考虑增加财政支出。“我们有很多武器，从利率到远期指引再到资产购买计划，我们随时准备着。虽然欧洲央行已经做了很多，但如果局势恶化，我们将采取更多必要的行动。”

有了拉加德的鼓励，欧元区各国政府为了应对危机大举借债，预算赤字直线飙升。欧盟成员国在欧盟委员会网站上公布的预算草案显示，成员国今年的财政赤字总额为9760亿欧元，约占欧盟GDP的8.9%。值得注意的是，上述数字意味着今年欧盟的预算赤字将比2019年以及欧盟委员会此前预测的今年水平高出10倍左右。欧元区经济能否通过借债抵御住第二波疫情的冲击，还需要等待时间的检验。（记者 焦授松）