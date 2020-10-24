科学家发现人体新器官咽鼓管唾液腺

据美国趣味科学网站20日报道，荷兰科学家意外在人体喉咙上部深处发现了一组秘密的唾液腺。他们表示，这个新器官对于癌症治疗中减少副作用具有重要意义。

新器官位于鼻子后面，平均长约1.5英寸（3.9厘米），由于它们位于一块被称为咽鼓管隆凸的软骨之上，因此研究人员将其称为咽鼓管唾液腺。他们表示，这些唾液腺很可能是人体用来润滑和湿润位于鼻和口腔后面的上咽喉部的。

研究人员在借助新技术研究前列腺癌的过程中偶然发现了这类唾液腺！研究共同作者、荷兰癌症研究所放射肿瘤学家沃特·福格尔在一项声明中说，此前人类已知有三个大唾液腺：分别位于舌头下方、下颚下方以及脸颊后部、下颚后方。此外，咽喉和口腔黏膜组织内可能散布着上千个极小的唾液腺。而最新发现的咽鼓管唾液腺成为人类器官家族的新成员，这让他们惊讶不已。

为证实这一最新发现，福格尔团队对100名患者（由于是研究前列腺癌，其中99人为男性）进行了扫描，发现所有人都有新发现的这一腺体。他们还对捐赠的两具尸体的鼻咽部进行了解剖，发现新发现的这一身体部位由黏膜腺组织和流入鼻咽部的导管构成。

福格尔称，这一发现对于癌症治疗非常重要。在头部和脖子部位使用放射性疗法治疗癌症的医生可以设法避免照射这一唾液腺，因为破坏这些腺体可能会影响到患者的生活质量，“患者进食、吞咽或说话可能会遇到麻烦。”

但由于没有人知道存在这一咽鼓管唾液腺，所以，没有人试图去避免照射这一部位。研究人员研究了在格罗宁根大学医学中心接受治疗的700多名癌症患者的医疗档案后发现，患者这一腺体部位受到的辐射越多，他们在治疗中报告的副作用越多。

福格尔说：“我们接下来将研究如何更好地保留这些新腺体，如果我们能做到这一点，患者可能会面临较少的副作用，这将有益于提供他们治疗后的整体生活质量。”

总编辑圈点

看这篇文章时，相信你也会情不自禁构想鼻子后面这个“新鲜”腺体的样貌。它一直存在，又一直被人忽略。实际上，人体内有很多腺体，有些我们已经熟悉，比如甲状腺、泪腺和消化腺，但还有我们未曾注意或者命名的腺体。现在，新器官的发现可以让我们在治疗病症时更加精确和小心。如此看来，人类对自身的探索，其实还有很长路要走。（记者刘霞）