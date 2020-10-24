孕期使用抗癫痫药值得警惕

自然科研旗下《科学报告》22日发表的一项数据调查报告为孕期用药敲响警钟。该研究显示：服用抗癫痫药物丙戊酸钠的孕妇生下的孩子，在童年早期患上神经发育疾病的风险可能是原来四到五倍。在991名曾暴露在丙戊酸钠的法国儿童中，50名儿童（5%）在0岁到5岁期间被诊断患有神经发育疾病；而在从未有过任何抗癫痫药物暴露的1710441名儿童中，只有15270名儿童（0.89%）在此阶段被诊断出神经发育疾病。

法国国家药品和健康产品安全局的研究团队，利用2011年1月至2014年12月期间在法国出生的1721990名儿童的匿名病例档案，调查了神经发育疾病在幼童中的发病率。11549名母亲曾在孕期服用过多种常见抗癫痫药物的其中一种，15458名（0.9%）儿童在2016年底前被诊断患有神经发育疾病。

整体上看，相比从未暴露在抗癫痫药物中的儿童，出生前暴露在丙戊酸钠中的儿童在童年期间患上神经发育疾病的风险更高，包括智力残疾风险是前者的5.1倍，语言、学习、运动疾病风险是前者的4.7倍，孤独症谱系障碍发病风险是前者的4.6倍。只在孕早期（前三个月）暴露在丙戊酸钠中的儿童未发现这些风险的增加；相比暴露剂量更高的儿童，暴露剂量越低，儿童面对的风险也越低。

服用抗癫痫药物拉莫三嗪、卡马西平、普瑞巴林的孕妇生下的孩子患神经发育疾病的风险分别为原来的1.6倍、1.9倍、1.5倍。而服用抗癫痫药物氯硝西泮、加巴喷丁、左乙拉西坦或奥卡西平的孕妇生下的孩子中，没有观察到神经发育疾病风险增加的情况。

这项研究报告表明，暴露在丙戊酸钠中，尤其是在孕早期之后的暴露，与童年早期的神经发育疾病风险增加有关。研究人员同时发现，和丙戊酸钠相比，与其他抗癫痫药物暴露相关的神经发育疾病风险要低得多。（记者张梦然）