慢性胃炎，试试猕猴桃酱

近期正是猕猴桃上市的季节。它除了作为水果食用，还具有一定药用功效。在此介绍一款猕猴桃酱，适合慢性胃炎患者服用。

取猕猴桃500克，水、白糖各适量；猕猴桃洗净、去皮，切碎；锅内加水、白糖，煮沸后倒入猕猴桃肉，煮至成酱时关火，封口即成。中医认为，猕猴桃味甘酸，性寒，归胃、肝、肾经，能清热生津、健胃消食、利水通淋。其富含维生素C，可增强心肌和血管壁的弹性和韧性，降低血中胆固醇及甘油三脂，对高血压、动脉硬化、冠心病等具有很好的防治效果。猕猴桃中含有的物质还有如调节人体糖代谢、抑制癌症基因的突变、预防视网膜黄斑变性、改善男性阳痿等。

此外，猕猴桃还有许多药用功效：

1.用于急性肝炎。猕猴桃2个、红枣12枚，水煎当茶饮。

2.用于热淋小便不通、痔疮等症状。将1千克熟透的猕猴桃洗净去皮；将放入锅中，加适量清水，熬成糖液，取出一半，将猕猴桃肉放入糖液中，煮沸15分钟左右，待果肉煮成透明、无白心时，再倒入另一半糖液，继续煮20分钟，边煮边搅；煮好后，将果肉捣成泥状，离火，晾凉，装入瓶中贮藏。每次食用20克，每日3次。

3.用于焦虑症。猕猴桃洗净去皮，对切成两半；把切成对半的猕猴桃、冰糖、清酒放入玻璃瓶中，拧紧瓶盖，放置在阴凉通风处保存；3个月后，把瓶内猕猴桃酒过滤，再装入瓶内，放置于暗处10天后即可饮用；每天早晚各饮用1次，30~40毫升左右。

4.用于烦热、消渴、食欲不振、消化不良等病症。猕猴桃200克、苹果1个、香蕉2条，白糖、湿生粉各适量；将猕猴桃、苹果、香蕉分别洗净，切成小丁，同放入锅内，加适量水煮沸，再加白糖，用湿生粉勾稀芡，出锅即成。

需注意的是，猕猴桃性寒，脾虚大便泄泻者不宜食用；风寒感冒、疟疾、寒湿型痢疾、慢性胃炎、痛经闭经、小儿腹泻等患者也不宜食用。▲